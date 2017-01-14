

Akıllı saç fırçası L'Oreal etiketi ile raflarda yerini almaya hazırlanıyor.



Akıllı saç fırçası denilince insanın aklına bir saç fırçasının nasıl akıllı olabileceğine dair hemen bir fikir gelmiyor. Ancak Nesnelerin İnterneti kavramının ne kadar yaygınlaşmaya başladığını görmek açısından bu çok iyi bir örnek.



Güzellik ve bakım ürünlerinin dev isimlerinden L'Oreal, her gün kullanılan nesnelerin nasıl akıllı araçlara dönüştürülebileceğine dair ders niteliğinde. Ama yine de çok garip bir örnek sunmuş durumda. Akıllı saç fırçası, bir çok sensör ile donatılmış, Bluetooth ile mobil cihaza bağlanan ve saçınızın kalitesi hakkında anlık rapor verebilen bir cihaz.



L'Oreal'e göre saç tellerinde oluşan hasarın çok büyük bölümü yanlış saç fırçalamaktan kaynaklanıyor. Bu garip ürün, kullanımı sırasında topladığı saç ve kullanım verilerini analiz ederek, kullanıcının saç durumu ve nasıl fırçalaması gerektiği hakkında geri bildirim sağlıyor.



Akıllı saç fırçasının orta kısmında bulunan özel bir mikrofon, fırçalama sırasında saç ve fırçanın çıkarttığı sesleri dinliyor ve analiz için Bluetooth üzerinden mobil cihazınıza gönderiyor. Böylece saçın ne kadar kuru, yağlı veya kırılmış olduğu gibi sonuçlar ortaya çıkıyor. Bu sonuçlar neticesinde de size saçınızı nasıl fırçalamanız gerektiğine dair öngörüler sunuluyor. Mikrofon haricinde akıllı saç fırçasının içerisinde saç derisine iletilen basıncı ölçen sensörler, fırçalama yön ve hızını ölçen jiroskop ve ivme ölçer, ayrıca saçın nemini ölçen bir iletkenlik algılayıcısı da bulunuyor.



Nesnelerin İnterneti konseptini zorlayan bu ürün yalnızca bir prototip değil; Haziran ayı gibi 200 dolar civarı fiyat etiketi ile raflarda olacak. Aynı zamanda bu durum, arada sırada şarj etmemiz gereken yeni bir cihazımız daha olacağı anlamına da geliyor. Umarız temassız şarj özelliği de eklerler.



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