LÖW'DEN İLGİNÇ MESUT KARARI! KADROYA ALMADI
Alman milli takımı teknik direktörü Joachim Löw, Arsenal'da top koşturan Mesut Özil'i Brezilya'yla oynanacak hazırlık maçının kadrosuna almadı.
Arsenal'da forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, milli takımdan kesik yedi.
BREZİLYA MAÇINDA YOK
Alman milli takımının teknik direktörü Joachim Löw, Mesut'u Brezilya'yla salı günü oynanacak hazırlık maçının 23 kişilik kadrosuna almadı.
Tecrübeli teknik adam, Bayern Münih'in yıldızı Thomas Müller'i de dev maçın kadrosuna dahil etmeyerek büyük bir sürprize imza attı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- İranlı Kadın Yolcunun Valizinden 1,5 Milyon Dolarlık Pırlanta Çıktı
- Son Dakika! Mhp Lideri Bahçeli'nin A Takımı Belli Oldu
- Görme Engelli Teyze Dakikalarca Çabaladı, Kimse Dönüp Bakmadı
- Miras Yüzünden Küsen Kardeşler 'duvar Yazılarıyla' Atışıyor
- Kocasının Vurduğu Hamile Kadın Bitkisel Hayata Girdi, Bebeği Öldü
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Adamsan Silersin Dedi, Elon Musk Facebook Sayfalarını Kapattı
- Abd-Çin Hattında Tansiyon Yükseldi! Savaş Gemileri Karşı Karşıya Geldi
- Suudi Veliaht Prens Salman'nın Kardeşi Amerika'da 12 Milyon Dolara Saray Satın Aldı
- Uyuşturucu Satıcısının Cesedi Saatlerce Sokak Ortasında Kaldı
- Obezite Artık Kanserin Birinci Sebebi
Bu Haberle İlgili Yorumlar