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lpg'de önemli süreç

LPG'DE ÖNEMLİ SÜREÇ

LPG sektörünün kanayan yarası çözümlenmek üzere… LPG'de tüplü, dökme ve otogazın ÖTV'si eşitleniyor. Bu konuda Ankara'da hummalı bir çalışma var.

Tarih : 14 Haziran 2017, 14:55
Puan Ver : Lpg'de Önemli Süreç(7/10)9


Gazeteci Sertaç Komsuoğlu konuyu gündeme taşıyarak; kuralsız, hileli, piyasadaki disiplini bozanlara ‘dur' denilmesi için Ankara'nın hassasiyetine istinaden sektörün konuya bakışına dikkat çekmekte fayda olduğunu  belirtti.



"LPG'de ÖTV'nin eşitlenmesiyle birlikte KDV ile ilgili bir adım atılması gerektiği de sektör temsilcileri tarafından ifade ediliyor" diyen Komsuoğlu, şunları yazdı:



"LPG sektörünün kanayan yarası çözümlenmek üzere… Evet LPG'de tüplü, dökme ve otogazın ÖTV'si eşitleniyor. Bu konuda Ankara'da hummalı bir çalışma var.



Bu çalışmanın Ankara ile sektörümüzde yer alan sivil toplum örgütlerinin el ele, birlikte yürüttüğü bir çalışma olması önemli.



Yani…



Yanisi açık…



Sektörün yıllardır LPG'de farklı ÖTV uygulanmasından kaynaklı haksız bir gelir kapısı oluşturulmasına yönelik feryadına Ankara kulak verdi.



Kuralsız, hileli, piyasadaki disiplini bozanlara ‘dur' denilmesi için Ankara'nın hassasiyetine istinaden sektörün konuya bakışına dikkat çekmemizde fayda var.



LPG'de ÖTV'nin eşitlenmesiyle birlikte KDV ile ilgili bir adım atılması gerektiği de sektör temsilcileri tarafından ifade ediliyor…



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Lpg  De  Önemli  Süreç    haber

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