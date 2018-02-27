Lübnan Başbakanı Saad Hariri, Lübnan halkı ve siyasi partileri arasında olumlu bir şok yaratmak için istifa ettiğini açıkladı.

Televizyon programının parçası olarak bir okul ziyaretinde öğrencilerle bir araya gelen Lübnan başbakanı Hariri, Lübnan halkı ve siyasi partileri arasında 'olumlu bir şok yaratmak için' istifa ettiğini açıkladı.

"İSTİFAMI ERTELİYORUM" DEMİŞTİ

4 Kasım'da gittiği Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde istifa ettiğini açıklayan Lübnan Başbakanı Saad Hariri, "Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın isteği üzerine istifamı erteliyorum." açıklamasında bulunmuştu.

ZORLA İSTİFA ETTİRİLDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

4 Kasım'da gittiği Riyad'da istifa ettiğini açıklayan Hariri sonrasında Beyrut'a dönmemiş, Beyrut'a dönmeyen Hariri'nin Suudi Arabistan tarafından ev hapsinde tutulduğu ve zorla istifa ettirildiği iddia edilmişti.

İstifa konuşmasında, "Hizbullah ve İran'ın bölgeyi istikrarsızlaştırdığını" söyleyen Hariri, "kendisine suikast düzenlenebileceği endişesi taşıdığını" dile getirmişti.

Kaynak: haberinburada