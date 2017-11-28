LÜBNAN BAŞBAKANI SAAD HARİRİ GÖREVİNE DEVAM EDECEĞİNİ SÖYLEDİ
"Rehin mi alındı, ülkesine geri dönecek mi" tartışmalarıyla dünyanın gündemini meşgul eden Lübnan Başbakanı Saad Hariri görevine devam edeceğini söyledi.
Lübnan Başbakanı Saad Hariri, İran'ın Hizbullah üzerinden komşu ülkelere müdahalesine son vermesi gerektiğini belirterek, ülkesinin istikrarı için görevinin başında olmaya devam edeceğini açıkladı.
FRANSIZ KANALINA RÖPORTAJ VERDİ
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, 4 Kasım'da, başbakanlık görevinden istifa ettiğini açıklayan ve ardından istifasını askıya aldığını belirten Hariri, Fransız C News kanalında yayınlanan röportajında açıklamalarda bulundu.
"SUUDİ ARABİSTAN'DA OLANLAR HAKKINDA KONUŞMAYACAĞIM"
Hariri, istifası ve sonrasında meydana gelen gelişmelere ilişkin bir soruya, "Lübnan'ın görev başındaki başbakanıyım. Lübnan Başbakanı olarak görevimi sürdürmek istiyorum. İstifa kararı alarak pozitif bir şok yaratmak istedim. Lübnan halkına büyük bir sorunumuzun olduğunu bildirmek amacıyla bu şok istifa kararını aldım. Suudi Arabistan'da olanlar hakkında değerlendirmede bulunmayacağım." dedi.Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman'ın, ülkesi için gelecekte büyük ve önemli reformlar yapacak biri olduğunu kaydeden Hariri, "Hizbullah, bölgede istikrarı tehdit eden ve tüm ülkelerin işlerine karışan bir örgüttür, İran üzerinden." ifadelerini kullandı.
LÜBNAN'DA İSTİKRARIN SAĞLANMASINI İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ
Hariri konuşmasında, Hizbullah'ın Lübnan'daki faaliyetlerini sürdürmesi durumunda yeniden istifa edeceği sinyalini de verdi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Lübnan'da istikrarın sağlanmasını istediğini belirten Hariri, "Macron Lübnan'ı korudu. Lübnan Fransızca konuşulan bir ülkedir. Aynı zamanda Macron ile aramızda özel bir ilişki söz konusu. Fransa ve Lübnan'ın tarihi ilişkileri vardır." diye konuştu.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Yalancı Bahar Bitti, Hava Hızla Soğuyor!
- Chp'ye Sızdırılan Kripto Fetö'cünün, Aylık 2 Bin 200 Lira Aldığı Ortaya Çıktı
- Türkiye'ye Sığınan Ypg Sözcüsü: Pkk, Abd'yle Anlaşarak Deaş'lıların Kaçmasına İzin Verdi
- Zarrab'la İlgili Şüpheleri Arttıran Gelişme!
- Doktor Sırasında Tanıştılar, Evleniyorlar. Erkek 92, Kadın 85 Yaşında!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Selin Ciğerci İle İlişkisi Ortaya Çıktıktan Sonra Takımdan Ayrılan Gökhan Çıra: Pişman Değilim
- Türk Futbolunda Tarihi Protesto: 90 Takım Maça Çıkmayacak
- Gs Başkanı Dursun Özbek: Fatih Terim'le Görüşmedik
- Ahmet Çakar: Ergün Penbe, Galatasaray'da Fatih Terim'in Yardımcısı Olacak
- Yahudilere Hakaret Eden Ümit Özat: Yanlış Anlaşıldım
DÜNYA HABERLERİ
- Ölü Olduklarını Düşünüyorlar! Çok Nadir Görülen Bir Hastalık: Yaşayan Ölü Sendromu
- Devrik Liderin Öldürüldüğü Yemen'de Orduya Acil Operasyon Talimatı
- İkizler, Brad Pitt'e Benzemek İçin Defalarca Ameliyat Masasına Yattı, 160 Bin Lira Harcadı
- Ayrıldığı Sevgilisinin Çıplak Fotoğraflarını Onun Adına Açtığı Hesapta Paylaştı
- Şehir Doldu, Yer Altına Katlı Mezarlıklar İnşa Ediyorlar
Bu Haberle İlgili Yorumlar