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Lübnan Başbakanı Saad Hariri Görevine Devam Edeceğini Söyledi

LÜBNAN BAŞBAKANI SAAD HARİRİ GÖREVİNE DEVAM EDECEĞİNİ SÖYLEDİ

"Rehin mi alındı, ülkesine geri dönecek mi" tartışmalarıyla dünyanın gündemini meşgul eden Lübnan Başbakanı Saad Hariri görevine devam edeceğini söyledi.

Tarih : 28 Kasım 2017, 01:40
Puan Ver : Lübnan Başbakanı Saad Hariri Görevine Devam Edeceğini Söyledi(6/10)2

Lübnan Başbakanı Saad Hariri, İran'ın Hizbullah üzerinden komşu ülkelere müdahalesine son vermesi gerektiğini belirterek, ülkesinin istikrarı için görevinin başında olmaya devam edeceğini açıkladı.

FRANSIZ KANALINA RÖPORTAJ VERDİ

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, 4 Kasım'da, başbakanlık görevinden istifa ettiğini açıklayan ve ardından istifasını askıya aldığını belirten Hariri, Fransız C News kanalında yayınlanan röportajında açıklamalarda bulundu.

"SUUDİ ARABİSTAN'DA OLANLAR HAKKINDA KONUŞMAYACAĞIM"

Hariri, istifası ve sonrasında meydana gelen gelişmelere ilişkin bir soruya, "Lübnan'ın görev başındaki başbakanıyım. Lübnan Başbakanı olarak görevimi sürdürmek istiyorum. İstifa kararı alarak pozitif bir şok yaratmak istedim. Lübnan halkına büyük bir sorunumuzun olduğunu bildirmek amacıyla bu şok istifa kararını aldım. Suudi Arabistan'da olanlar hakkında değerlendirmede bulunmayacağım." dedi.Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman'ın, ülkesi için gelecekte büyük ve önemli reformlar yapacak biri olduğunu kaydeden Hariri, "Hizbullah, bölgede istikrarı tehdit eden ve tüm ülkelerin işlerine karışan bir örgüttür, İran üzerinden." ifadelerini kullandı.

LÜBNAN'DA İSTİKRARIN SAĞLANMASINI İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Hariri konuşmasında, Hizbullah'ın Lübnan'daki faaliyetlerini sürdürmesi durumunda yeniden istifa edeceği sinyalini de verdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Lübnan'da istikrarın sağlanmasını istediğini belirten Hariri, "Macron Lübnan'ı korudu. Lübnan Fransızca konuşulan bir ülkedir. Aynı zamanda Macron ile aramızda özel bir ilişki söz konusu. Fransa ve Lübnan'ın tarihi ilişkileri vardır." diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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