

Lübnan Turizm Bakanı Avadis Kaydanyan, televizyonda adeta Türkiye nefreti saçtı. Kaydanyan, "Türkiye'de şu an çok problem var. Bu durumdan çok mutluyum.



Türkiye ile uzaktan yakından ilgisi olan hiçbir şeyi teşvik etmiyorum. Onların hiçbir ürününü tavsiye etmiyorum" dedi. Bu sözlere sosyal medyadan büyük tepki geldi. Pek çok Lübnanlı, "Kaydanyan, özür dile, istifa et" kampanyası başlattı.











kaynak:karar