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Lübnan'da 9 Yıl Sonra İlk Seçim! Oy Verme İşlemi 07.00'de Başladı
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Lübnan'da 9 Yıl Sonra İlk Seçim! Oy Verme İşlemi 07.00'de Başladı

LÜBNAN'DA 9 YIL SONRA İLK SEÇİM! OY VERME İŞLEMİ 07.00'DE BAŞLADI

Lübnan'da 128 milletvekilinin seçilmesi için 15 seçim bölgesinde kurulan merkezlerde oy kullanma işlemi yerel saatle 07.00'de başladı. Seçim, 9 yıl sonra bir ilk olma özelliği taşıyor.

Tarih : 06 Mayıs 2018, 15:20
Puan Ver : Lübnan'da 9 Yıl Sonra İlk Seçim! Oy Verme İşlemi 07.00'de Başladı(9/10)5

Lübnan'da genel seçimler için oy verme işlemi başladı.

ÖĞLEDEN SONRA YOĞUNLUK BEKLENİYOR

Ülke genelinde 128 milletvekilinin seçilmesi için 15 seçim bölgesinde kurulan merkezlerde oy kullanma işlemi yerel saatle 07.00'de başladı.

Sakin bir atmosferde başlayan oy kullanma işlemlerinin öğle saatlerinden sonra yoğun olması bekleniyor.

15 SEÇİM BÖLGESİNDEN 128 VEKİL SEÇİLECEK

Lübnan parlamentosu 16 Haziran 2016'da yeni seçim kanununu onaylamıştı. Kanuna göre, ülkedeki 15 seçim bölgesinde 128 milletvekili seçilecek.

YURT DIŞINDAKİ LÜBNANLILAR DA OY KULLANACAK

Ayrıca yurt dışında ikamet eden Lübnanlılara, ismi seçmen listesinde bulunması ve oy kullanmaya aykırı hukuki bir durumu olmaması kaydıyla, sandık başına gitme hakkı veriliyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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