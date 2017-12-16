Arjantinli ünlü futbolcu Lucho Gonzalez'in eşi Andreia Marques, Lucho'nun kendisine saldırdığını ve kendisini öldürmeye teşebbüs ettiğini iddia etti.

Porto ve Marsilya'daki performanslarıyla bir dönem dünya futbolunun zirvesinde yer alan isimlerden biri olan Arjantinli orta saha oyuncusu Lucho Gonzalez'in eşi Andreia Marques, Portekiz'de yayın yapan CM Jornal'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. Marques, "Beni öldürmeye teşebbüs etti.

"BENİ BOĞMAYA VE BİLEKLERİMİ KESMEYE ÇALIŞTI"

Marques 8 Aralık'ta yaşanan olayı "Beni boğmaya ve bileklerimi kesmeye çalıştı. Terasa çıktım ve beni balkondan aşağıya atmaya çalışır diye çocuklarımı çağırdım. Çocuklarım bahçede köpeklerle oynuyordu. Beni yatağa fırlatıp boğazımı sıkmaya başladı. 'Seni öldüreceğim, seni öldüreceğim' diye bağırıyordu. Onu durdurmaya çalışan oğlumuz Matteo'yu (7) da yere fırlattı" şeklinde anlattı. Olayın ardından Marques, Lucho Gonzalez'in evi boşalttığını, tüm mücevherleri, değerleri eşyaları ve paraları aldığını, banka kartlarını da kapattırdığını ifade etti.EŞİNE 500 METREDEN FAZLA YAKLAŞAMAYACAK

Coritiba polisinin açtığı soruşturmanın ardından Marques'e koruma tahsis edildi. Çocuklarını 90 gün boyunca göremeyecek olan Lucho, eşine 500 metreden fazla yaklaşamayacak. Marques, futbol hayatına Brezilya'nın köklü ekiplerinden Atletico Paranaense'de devam eden ancak geçtiğimiz günlerde kulübü tarafından sözleşmesi yenilenmeyen 36 yaşındaki futbolcunun yaşadığı bu ayrılıkta da olayın etkili olduğunu iddia etti.

Kaynak: haberinburada