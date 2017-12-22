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Lufthansa, İflas Eden Air Berlin'i Satın Alıyor

LUFTHANSA, İFLAS EDEN AİR BERLİN'İ SATIN ALIYOR

Avrupa Birliği, Alman hava yolu Lufthansa'nın iflas eden Air Berlin'in bazı varlıklarını satın almasına onay verdi.

Tarih : 22 Aralık 2017, 12:20
Puan Ver : Lufthansa, İflas Eden Air Berlin'i Satın Alıyor(9/10)5

AB Komisyonundan yapılan açıklamada, Lufthansa'nın Air Berlin'in alt kuruluşu LGW'ye ait bazı varlıkları satın alması işleminin havacılık piyasalarında rekabeti olumsuz etkilemeyeceği, bu nedenle söz konusu işlemin onaylanmasına karar verildiği ifade edildi. Açıklamada, Lufthansa'nın rekabete engel olmamak için LGW'nin Düsseldorf Havalimanı'ndaki uçuş slotlarını almamayı taahhüt ettiği kaydedildi.

200 MİLYON EUROYA SATIN ALMA TALEBİNDE BULUNMUŞTU

Almanya'nın ikinci büyük havayolu şirketi Air Berlin, bu yılın ağustos ayında iflas başvurusunda bulunmuştu. Operasyonlarını durduran şirket, mal varlıklarını satışa çıkartmıştı.

Lufthansa, Air Berlin'in iflası sonrasında şirketin çeşitli havalimanlarındaki uçuş slot ve vakitleri gibi operasyon haklarını ve bir kısım varlıklarını yaklaşık 200 milyon euroya satın alma talebinde bulunmuştu.

BÜNYESİNDE BİRÇOK HAVA YOLU ŞİRKETİ BULUNUYOR

Merkezi Almanya'nın Köln şehrinde bulunan Lufthansa Holding iştirakleriyle birlikte dünyanın en büyük havayolu şirketleri arasında yer alıyor. Holding bünyesinde Lufthansa, Swiss International Airlines, Brussels Airlines, Austrian Airlines, Air Dolomiti, Eurowings, Germanwings, Edelweiss Air ve SunExpress gibi havacılık firmaları yer alıyor.

AB'de faaliyet gösteren şirketlerin bulundukları sektörlerde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını inceleme yetkisi AB Komisyonunda bulunuyor. Komisyon, yaptığı incelemede rekabete aykırı bir durum tespit ederse buna yönelik tedbirler alabiliyor ve şirket satın almalarını engelleyebiliyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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