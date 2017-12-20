2012 yılında 30 milyon euro karşılığında Tottenham'dan Real Madrid'e transfer olan Luka Modric, kariyer planlaması hakkında konuştu.

"BU KULÜPTE EMEKLŞ OLMAK BENİM ANA HEDEFİM"

Tekrar Premier Lig'de oynaması ihtimali hakkında sorulan sorulara cevap veren Hırvat futbolcu, "Real Madrid'e gelerek bir rüyayı gerçekleştirdim. Bu kulüpten emekli olan çok fazla oyuncu yok. Bu benim ana hedefim; bakalım olacak mı?" ifadelerini kullandı.

Luka Modric, Real Madrid kariyerinde 234 resmi maça çıkarken 12 gol attı. Hırvat futbolcu, ayrıca takımın kaptanlarından biri konumunda.

Kaynak: haberinburada