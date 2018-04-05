Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan (TMSF), bazı yayın organlarında yer alan FETÖ/PDY ile ilişkili şirketlerin lüks otomobillerinin satışları hakkında açıklama yapıldı. Açıklamada, TMSF'nin son zamanlarda kayyum olarak görevlendirildiği şirketlerin lüks otomobillerinin toplu olarak satıldığına ilişkin asılsız haberlere rastlanıldığı, bunun üzerine kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğduğu kaydedildi.

"YÜZLERCE ARAÇ SATILDIĞI HABERİ YALAN"

Fonun kayyum atandığı şirketlerde ihtiyaç fazlası araçların kurum internet sitesinde yayımlanarak satıldığı aktarılan açıklamada, söz konusu haberlerde iddia edildiği gibi yüzlerce lüks otomobil satışının olmadığı bildirildi.

"SATIŞ İLANLARI KURUMUN İNTERNET SİTESİNDEN YAPILIYOR"

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Daha önce de uyarmamıza rağmen, kötü niyetli kişilerin ellerinde bazı asılsız şirket varlık listeleri ile hala vatandaşlarımızı kandırmaya çalıştıkları anlaşılmaktadır. TMSF varlık satışı için kimseyi yetkilendirmemiş olup, bu kişiler hakkında kurumumuzca yasal yollara başvurulmaktadır. Bütün satış ilanları kurumumuzun internet sitesinden yayınlanmaktadır."

Kaynak: haberinburada