LÜKS ARACININ İÇİNDE, ALACAKLISI TARAFINDAN KURŞUNA DİZİLDİ
Adana'da lüks otomobiliyle hukuk bürosunun önüne gelen adam, alacaklısı olduğu saldırgan tarafından silahla vurularak öldürüldü.
Adana'nın Seyhan ilçesi Fuzuli Caddesi'nde meydana gelen olayda lüks otomobiliyle caddedeki bir hukuk bürosuna gelen Ekrem Şenel, otomobilini park ettikten sonra yanına başka bir araçla yaklaşan Musa Z. tarafından silahla vuruldu. Musa Z.'nin bir miktar alacağı olduğu gerekçesiyle Şenel'le daha önceden tartıştığı, saldırıyı da bu nedenle yaptığı ileri sürüldü.
HAYATINI KAYBETTİ
Vücuduna isabet eden çok sayıda kurşunla ağır yaralanan Şenel, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
YAKALANDI
Çevrede çalışma yapan polis, Musa Z.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayın yaşandığı çevredeki bir ofis çalışanı ise silah sesleri nedeniyle şoka girdi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: haberinburada
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