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lüks otomobil devi tata motors krizde

LÜKS OTOMOBİL DEVİ TATA MOTORS KRİZDE

Jaguar'ın sahibi Tata Motors'un CEO'su çalışanlarına gönderdiği mektupta "kriz durumu" yaşadıklarını açıkladı.

Tarih : 19 Temmuz 2017, 16:40
Puan Ver : Lüks Otomobil Devi Tata Motors Krizde(8/10)9


Mumbai ve New York borsalarında işlem gören dünyanın en büyük otomotiv şirketlerinden Tata Motors'un CEO'su Guenter Butschek çalışanlarına gönderdiği mektupta şirketin "kriz durumu" yaşadığını açıkladı.



"PAZARDAKİ KONUMUMUZU KAYBEDİYORUZ"



Butschek mektubunda şirketin ana iş birimi olan ticari araç segmentinin pazardaki konumunu kaybetmekte olduğunu ve zayıf büyüme gösterdiklerini de belirtti.



Hindistan merkezli şirket, daha önce İngiltere'nin ünlü Jaguar Land Rover markasını satın almış ve bu aracın global satışlarını yüzde 11, Çin'deki satışlarını ise yüzde 65 arttırmıştı.



HİNDİSTANDA DURUM DAHA KÖTÜ



Ancak Tata Motors'un bu araç haricindeki diğer satışları bu yıl küresel çapta yüzde 8'e varan düşüş yaşarken şirket, Kuzey Amerika ve Avrupa'da da tek haneli düşük büyüme rakamları gördü.



Kendi ülkesi Hindistan'da ise durum daha da kötü. En önemli iş birimi olan ticari araç segmentinin bu ülkedeki pazar payı bundan on yıl önce yüzde 65 seviyesinde iken son yıllarda yüzde 50'e kadar gerilemiş durumda.



Kaynak: Uzmanpara



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






Etiketler: Lüks  Otomobil  Devi  Tata  Motors  Krizde    haber

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