LÜKS OTOMOBİL DEVİ TATA MOTORS KRİZDE
Jaguar'ın sahibi Tata Motors'un CEO'su çalışanlarına gönderdiği mektupta "kriz durumu" yaşadıklarını açıkladı.
Mumbai ve New York borsalarında işlem gören dünyanın en büyük otomotiv şirketlerinden Tata Motors'un CEO'su Guenter Butschek çalışanlarına gönderdiği mektupta şirketin "kriz durumu" yaşadığını açıkladı.
"PAZARDAKİ KONUMUMUZU KAYBEDİYORUZ"
Butschek mektubunda şirketin ana iş birimi olan ticari araç segmentinin pazardaki konumunu kaybetmekte olduğunu ve zayıf büyüme gösterdiklerini de belirtti.
Hindistan merkezli şirket, daha önce İngiltere'nin ünlü Jaguar Land Rover markasını satın almış ve bu aracın global satışlarını yüzde 11, Çin'deki satışlarını ise yüzde 65 arttırmıştı.
HİNDİSTANDA DURUM DAHA KÖTÜ
Ancak Tata Motors'un bu araç haricindeki diğer satışları bu yıl küresel çapta yüzde 8'e varan düşüş yaşarken şirket, Kuzey Amerika ve Avrupa'da da tek haneli düşük büyüme rakamları gördü.
Kendi ülkesi Hindistan'da ise durum daha da kötü. En önemli iş birimi olan ticari araç segmentinin bu ülkedeki pazar payı bundan on yıl önce yüzde 65 seviyesinde iken son yıllarda yüzde 50'e kadar gerilemiş durumda.
Kaynak: Uzmanpara
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Yeni Kabinede Olmayan Türkeş'ten İlk Açıklama: Ülkemize Ve Milletimize Hayırlı Olsun
- Otoyoldaki Araç Sürücüleri Kaçak Geçiş Alarmıyla Şok Oldu
- Son 32 Yılın En Yoğun Yağışı Barajları Ne Kadar Etkiledi?
- Yaşamak İstemiyorum Diyerek Pencereye Çıkan Genç Kız Son Anda Kurtarıldı
- Tesisatçıyım Diye Zorla Girdiği Evde, Genç Kızı Taciz Etti! Serbest Bırakıldı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Galatasaray, Mert Günok'u Kadrosuna Katmaya Hazırlanıyor
- Yeni Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Erdoğan'ı Tanıdım, Hayatım Değişti
- Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Alexandre Pato'nun Menajeriyle Görüştü
- Fikret Orman, Taraftarları Üzen Haberi Verdi
- Galatasaraylı Abdurrahim Albayrak'ın Mercedes'li Arabası, Nereden Nereye Dedirtti
DÜNYA HABERLERİ
- Venezuaella'da Polis Aracının Göstericileri Ezdiği Anların Görüntüleri Ortaya Çıktı
- Kapıyla Verdiği Mücadelenin Kazananı Keçi Oldu! Görüntüleri İzlenme Rekoru Kırıyor
- Türkiye'nin Büyükelçisini Dışişleri'ne Çağırdılar!
- Köpek Yavru Geyiği Boğulmaktan Kurtardı, Sahibine Bu Anları Görüntülemek Kaldı
- Cumhurbaşkanı Macron'a Dayanamayan Fransa Genelkurmay Başkanı İstifa Etti
Bu Haberle İlgili Yorumlar