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LÜKS REZİDANSA NARKOTİK BASKINI!


LÜKS REZİDANSA NARKOTİK BASKINI!
Tarih : 06 Temmuz 2017, 11:47
Puan Ver : Lüks Rezidansa Narkotik Baskını!(8/10)5


Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyona Özel Harekat Şube Müdürlüğünün yanı sıra çok sayıda sivil ekip destek verdi.



Vatan Caddesinde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğünde toplanan ekipler sabah saat 04.30 sıralarında operasyon için düğmeye bastı. Ekipler konvoylar halinde operasyon yapılacak adreslere doğru yola çıktı.



Operasyon kapsamında Pendik, Yeni Mahalle Mahallesi, Süreyyapaşa Caddesi üzerinde bulunan lüks bir rezidansa özel tim yardımıyla girildi.



 



 



 



 



 



kaynak:f5haber








Etiketler: Lüks  Rezidansa  Narkotik  Baskını    haber

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