İstanbul Bayrampaşa'da lüks bir sitede, Ukrayna uyruklu genç kadın, 12. kat balkon korkuluklarına asılı bulundu.

İstanbul Bayrampaşa, Altıntepsi Mahallesi'nde 25 katlı lüks sitenin 12. katında meydana gelen olayda site sakinleri sabah uyandıklarında balkon korkuluklarında boynundan kemerle asılı bir kadın gördü. İlk başta cansız manken olduğunu düşünen çevredekiler gerçeği anlayınca durumu polis ekiplerine haber verdi.

İTFAİYE EKİPLERİ 12.KATTAN CESEDİ İNDİRDİ

Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliği alırken, cesede ulaşılması için siteye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri merdivenle 12. kata çıkarak cesedi indirdi.

İNTİHAR ETTİĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Polis ekipleri intihar ettiğinden şüphelendiği genç kadının Ukrayna uyruklu Olena Tyhly (35) olduğunu belirledi. Genç kadının cesedi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, polis ekiplerinin konuyla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Kaynak: haberinburada