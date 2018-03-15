LÜKS VİLLADA KAÇAK İÇKİ İMALATHANESİ KURMUŞLAR
Büyükçekmece'deki lüks villaya düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 500 bin lira olan kaçak içki ele geçirildi.
Büyükçekmece'deki lüks villaya düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 500 bin lira olan kaçak içki ele geçirildi.
VİLLAYA KAÇ İÇKİ OPERASYONU
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kumburgaz'daki havuzlu lüks bir villada kaçak içki üretildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda, villaya operasyon düzenlendi.
PİYASA DEĞERİ 500 BİN LİRA
Villada yapılan aramada, kaçak olarak üretildiği belirtilen, bidonlar içerisinde bin litre içki ele geçirildi. Ayrıca 500 şişe kaçak içki ile imalatta kullanılan malzemeler bulundu. Kaçak içkilerin piyasa değerinin yaklaşık 500 bin lira olduğu kaydedildi. Ev sahibine ulaşan ekipler, evin bir aileye 2 bin 250 lira karşılığında kiraya verildiğini belirledi.Ev sahibinin ifadesi doğrultusunda 3 şüphelinin arandığı bildirildi.
Kaynak: haberinburada
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