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Lükste Alman Rekabeti Kızışıyor
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lükste alman rekabeti kızışıyor

LÜKSTE ALMAN REKABETİ KIZIŞIYOR

Volkswagen'in ilk kez Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıttığı yeni modeli Arteon, lüks segmente iddialı bir giriş yaptı. Arteon, lüks Alman markalarıyla rekabet edecek

Tarih : 13 Haziran 2017, 17:21
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Alman otomotiv devi Volkswagen, CC modeliyle başlattığı lüks segment atağında Arteon ile yeni bir sayfa açtı. İlk olarak Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtılan Arteon, Alman markalarının hakim olduğu lüks otomobil pazarında rekabet edecek. Lüks sınıf trendlerini değiştirme iddiasındaki Arteon'un 2.0 TDI SCR 150 bg DSG motor seçeneği Elegance donanımında 278 bin TL'den satışa sunuluyor. 2.0 TDI SCR 240 bg 4M DSG motor seçeneği ise Elegance ve R-Line donanımlarında 309 bin TL anahtar teslim fiyatıyla alınabiliyor.

Arteon, uzun aks mesafesi, coupe otomobilleri andıran fastback tasarımı ve geniş açılan bagaj kapağıyla klasik sedanlardan daha fazla iç alan ve esneklik sunuyor. Teknolojisi ve yepyeni asistan sistemleriyle dikkat çekiyor.



 



kaynak:sabah








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