LUNAPARKTA ELMA KURDU DEVRİLDİ! TRENE OĞLUYLA BİNEN BABA ÖLÜRKEN 4 KİŞİ DE YARALANDI
Kırşehir'de bir lunaparkta meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1'i ağır 4 kişi de yaralandı. Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Hızırağa Mahallesinde bulunan lunaparkta meydana geldi. Elma kurdu olarak bilinen eğlence treni, arka vagonunun piminin çıkması sonrası yaptığı geri hareketle devrildi.
OĞLUYLA TRENE BİNDİ, YAŞAMINI YİTİRDİ
Kazada oğlu Y.İ. ile aynı vagonda olan V.İ., M.E., B.E., Y.İ. yaralandı. Yaralılar, haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık görevlileri tarafından Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan V.İ., yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Babası ile aynı vagonda olan Y.İ.'nin durumunun ağır olduğu, diğer yaralıların ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
LUNAPARK İŞLETMECİSİ GÖZALTINA ALINDI
Lunaparkta aynı vagonun ön kısmında olan Mehmet isimli bir kişi, hastanede İHA'ya yaşanılan korku dolu anları şöyle anlattı:
"Çocuklar ve gençler için bilinen tren boşa çıktı ve geri geri gitti. Vagon geri düştü. Çok da yaralı var. Benim çocuğum da yaralandı. Acil serviste bekliyorum" dedi. Yaşanan olay sonrası lunapark işletmenleri gözaltına alınırken, polis tarafından eğlence mekanı kapatıldı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Cezaevinde Uyuşturucu Satan İnfaz Koruma Memuruna 44 Yıl Hapis
- Park Ederken "Gel Gel" Diyordu, Gaza Basıp Üstünden Geçti!
- Oğlunun Kafasına Sıkıp Öldürüdü, "Vatan Hainiydi" Deyip Kendini Savundu
- İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin Kardeşi Para Bulamadığı İçin Tutuklandı
- Son Dakika! Eylem Hazırlığındaki Pkk'lı Teröristler Türk Jetleri Tarafından Vuruldu
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar