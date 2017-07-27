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LUNAPARK'TA FACİA! EĞLENCELERİ KABUSA DÖNDÜ: 1 ÖLÜ, 7 YARALI


Lunapark'ta facia! Eğlenceleri kabusa döndü: 1 ölü, 7 yaralı
Tarih : 27 Temmuz 2017, 15:50
Puan Ver : Lunapark'ta Facia! Eğlenceleri Kabusa Döndü: 1 Ölü, 7 Yaralı(9/10)5

ABD'nin Ohio eyaletinde bir lunaparkta insanların bindiği ateştopu oyuncağı arızalanarak demirlere çarptı. Meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Dün açılan lunaparkta olaydan sonra tüm oyuncaklar kapatıldı.



İNSANLARIN BİNDİĞİ ATEŞTOPU OYUNCAĞI ARIZALANARAK DEMİRLERE ÇARPTI



ABD'nin Ohio eyaletinde bir lunaparkta meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. ABD'nin Ohio eyaletinde bir lunaparkta insanların bindiği ateştopu oyuncağı arızalanarak demirlere çarptı.





OLAYDA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 7 KİŞİ YARALANDI



Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, en az 7 kişi yaralandı. Yetkililer, ateştopu denen oyuncağın sıralarından birinin koptuğunu söyledi. Dün açılan lunaparkta olaydan sonra tüm oyuncaklar kapatıldı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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