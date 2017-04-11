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lyon maçı öncesi kötü haber

LYON MAÇI ÖNCESİ KÖTÜ HABER

Trabzonspor maçında sakatlanan Quaresma'dan, Beşiktaş'a UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacakları Lyon maçı öncesinde kötü haber geldi

Tarih : 11 Nisan 2017, 14:03
Puan Ver : Lyon Maçı Öncesi Kötü Haber(9/10)9


 Beşiktaş'ın Trabzonspor maçına zorlukla çıkan ve 34. dakikada sahayı terk etmek zorunda kalan Ricardo Quaresma'dan kötü haber geldi.



İki gündür tedavi uygulanan Quaresma teste çıktı. BİP Spor'un haberine göre; Beşiktaş'ta sakatlığı geçmeyen Ricardo Quaresma, Lyon maçında forma giyemeyecek.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Lyon  Maçı  Öncesi  Kötü  Haber    haber

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