LYON MAÇI ÖNCESİ KÖTÜ HABER
Trabzonspor maçında sakatlanan Quaresma'dan, Beşiktaş'a UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacakları Lyon maçı öncesinde kötü haber geldi
Beşiktaş'ın Trabzonspor maçına zorlukla çıkan ve 34. dakikada sahayı terk etmek zorunda kalan Ricardo Quaresma'dan kötü haber geldi.
İki gündür tedavi uygulanan Quaresma teste çıktı. BİP Spor'un haberine göre; Beşiktaş'ta sakatlığı geçmeyen Ricardo Quaresma, Lyon maçında forma giyemeyecek.
kaynak:habertürk
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