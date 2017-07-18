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LYS tercihleri başladı! İşte tercih klavuzu ve detaylar

LYS TERCİHLERİ BAŞLADI! İŞTE TERCİH KLAVUZU VE DETAYLAR

ÖSYM, LYS tercih başvurularını AİS sayfasında adayların kullanımını açtı. 18 Temmuz'da başlayan başvurular, 8 gün sürecek ve 26 Temmuz'da sona erecek.

Tarih : 18 Temmuz 2017, 21:30
Puan Ver : Lys Tercihleri Başladı! İşte Tercih Klavuzu Ve Detaylar(8/10)4

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) resmi web sitesi üzerinden, 2017 Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) için tercih başvurularının başladığını açıkladı.

SİSTEM 26 TEMMUZ GECE YARISI ERİŞİME KAPANACAK

Sınav merkezi, bugün itibariyle başlayan (18 Temmuz 2017 Salı) başvuruları, 26 Temmuz 2017 Çarşamba günü, saat 23:59'a kadar başvuruları kabul edecek.

TERCİHLER NASIL YAPILACAK?

Adaylar tercihlerini , T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin http://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklar.

25 TERCİH HAKKI VAR

Adayların 25 tercih hakkı bulunuyor. Sınav merkezinin yayımladığı LYS tercih kılavuzuna göre başvurular iki tablo üzerinden yapılacak. YGS sınavında 150 ila 180 puan arası alanlar TABLO 3 üzerinden, LYS sınavında 180'den daha fazla puan alanlar TABLO 4 üzerinden tercihlerini yapacaklar.

BAŞVURU TARİHİ UZATILMAYACAK

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre tercih başvurularının uzamayacağını açıkladı.

TERCİH KILAVUZUNU GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TERCİH İŞLEMİ YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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