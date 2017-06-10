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lys'ye geç kalınca gözyaşları içinde sınav belgesini çöpe attı

LYS'YE GEÇ KALINCA GÖZYAŞLARI İÇİNDE SINAV BELGESİNİ ÇÖPE ATTI

Lisans Yerleştirme Sınavı'nın(LYS) ilk oturumu başladı. 15 dakika kuralının uygulandığı sınava 09.45'ten sonra gelenler içeri alınmadı.

Tarih : 10 Haziran 2017, 11:59
Puan Ver : Lys'ye Geç Kalınca Gözyaşları İçinde Sınav Belgesini Çöpe Attı(10/10)10


Lisans Yerleştirme Sınavı'nın(LYS)  ilk oturumu başladı. 15 dakika kuralının uygulandığı sınava 09.45'ten sonra gelenler içeri alınmadı. Geç kaldıkları için sınava alınmayan öğrenciler büyük üzüntü yaşarken, bir üniversite adayı gözyaşları içinde sınav belgesini yırtarak çöpe attı. LYS'nin ikici oturumu yarın son oturumu ise 18 hazran Pazar günü yapılacak.



Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) LYS-4 Sosyal Bilimler Sınavıyla başladı. Saat 09:45'te tüm öğrenciler sınıflara alınırken, günlerdir ÖSYM tarafından yapılan 'sınava geç kalan öğrenciler alınmayacaktır' uyarılarına rağmen bazı öğrenciler geç kaldı. Sınava 1 dakika kadar geç kalan öğrenciler, dakikalarca görevlilere dil döktü. Tüm uğraşlara rağmen sınava alınmayan bazı üniversite adayları büyük üzüntü yaşadı. Sınava geç kaldığı için ağlayan bir öğrenci, sınav belgesini yırtıp çöpe attıktan sonra okuldan ayrıldı.

Sınava giren bir öğrenci, “Bölümüm sözel olmadığı için pek heyecanım yok. Hazırlandım, 1 senedir gerçekten iyi çalışıyorum. YGS'de iyi bir derecedeyim, hakkımızda hayırlısı” dedi.



 



kaynak:milliyet






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