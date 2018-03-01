Şampiyonlar Liginde Real Madrid, Neymar'sız Psg'yi Çöpe Attı
Tsk, Bm Sözcüsü'nün Tweet'ini Paylaştı: Pkk Sivillere İzin Vermiyor
Çapa'daki İstanbul Tıp Fakültesi'nde Yangın!
Yoğun Bakımda Büyük Panik! Elektrikler Kesildi, Hastalar Sevk Edildi
Güzel Sunucu Evlilik Yolunda İlk Adımı Attı, Kahveleri Kendi Dağıttı
Fotoğraf Çektireceğim Deyip Hollywood Yıldızının Oscar Ödülünü Çaldı
Otel Odasında Cesedi Bulunan Futbolcunun Ölüm Nedeni Belli Oldu
İngiliz Büyükelçi'den Övgü Dolu Sözler: Türkiye'den Ders Alıyoruz
Fenerbahçe, 130 Liralık Biletlerin Ardından Tff'ye Şikayete Gitti
Erdoğan İle Putin Suriye'deki Son Gelişmeleri Ele Aldı
Beşiktaş'tan Sürpriz Hamle: Ekici İle Souza'yı Pfdk'ya Sevk Edin
Bu Kulüp Bitmiş Deyip İstifa Etti
Fırat Kalkanı'nda Kurtarılan El Bab'ta Bombalı Saldırı: 1 Ölü 5 Yaralı
Floransa'da Siyahi İsyanı! İkinci Günde Halk Sokaklara Döküldü
Pkk, Tsk'nın İlerleyişini Durdurmak İçin Hendek Kazmaya Başladı
Kredi Borcu Olanlar Müjde! Ödeme Yapmak İçin Yeni İmkanlar Geliyor
Fetö'nün Hijyen Evlerine Baskın! 9 Kız Öğrenci Gözaltında
Resmi Açıklama Geldi! Suudi Arabistan, İsrail'e Hava Sahasını Açtı
İlk Kez Bu Kadar Net Konuştu: Partime Kırgınım!
Yunanistan Başbakanı Çipras, Tutuklu İki Yunan Askeri İçin Bm'den Yardım İstedi

Maarif Vakfı Kız Okulu'nu Ziyaret Eden Emine Erdoğan'a Moritanyalı Kadınlardan Sevgi Gösterisi

MAARİF VAKFI KIZ OKULU'NU ZİYARET EDEN EMİNE ERDOĞAN'A MORİTANYALI KADINLARDAN SEVGİ GÖSTERİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Moritanya gezisinde eşlik eden Emine Erdoğan, halı dokuma kooperatifi ile Maarif Vakfı Kız Okulunu ziyaret etti. Erdoğan'ı Moritanyalı kadınlar sevgi gösterisiyle karşıladı.

Tarih : 01 Mart 2018, 12:30
Puan Ver : Maarif Vakfı Kız Okulu'nu Ziyaret Eden Emine Erdoğan'a Moritanyalı Kadınlardan Sevgi Gösterisi(5/10)1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmî ziyaretine refakatle Moritanya'nın başkenti Novakşot'ta bulunan eşi Emine Erdoğan, kadın halı dokuma kooperatifi ile Maarif Vakfı Kız Okulu'nu ziyaret etti.

MORİTANYALI KADINLARDAN SEVGİ GÖSTERİSİ

Moritanyalı kadınların sevgi gösterileriyle karşılanan Emine Erdoğan, halı dokuma kooperatifinin ardından şehirde eğitim hizmeti veren Maarif Vakfı Kız Okulu'nu ziyaret etti. Burada öğrencilere hitaben yaptığı konuşmasında Maarif Vakfı Okulları'nın Afrika'nın parlayan yıldızı olduğunu ifade eden Emine Erdoğan, Türkiye-Moritanya ilişkilerini güçlendirecek bu eğitim yatırımının başarılı olmasını diledi.

"EĞİTİMLERİNİZE TÜRKİYE'DE DEVAM EDİN" ÇAĞRISI

Emine Erdoğan öğrencilere, okuldan mezun olduktan sonra üniversite eğitimlerine Türkiye'de devam etmeleri çağrısında bulundu.

ARİF NİHAT ASYA'NIN "DUA" İSİMLİ ŞİİRİNİ OKUDULAR

Emine Erdoğan'ın ziyareti vesilesiyle özel bir gösteri gerçekleştiren Maarif Vakfı öğrencileri etkinlikte Arif Nihat Asya'nın "Dua" isimli şiirini de okudular.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Maarif  Vakfı  Kız  Okulu  Nu  Ziyaret  Eden  Emine  Erdoğan  A  Moritanyalı  
Kadınlardan  Sevgi  Gösterisi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER