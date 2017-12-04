Kasım ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla, memur ve emeklisine enflasyon farkı, işçi ve Bağ-Kur emeklisine ise yüksek zam göründü.

Kasım ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla, memur ve emeklisine enflasyon farkı, işçi ve Bağ-Kur emeklisine ise yüksek zam göründü. Yıl sonunda enflasyon eğer yüzde 4'ü aşarsa, aşan miktarda memur ve emeklisi enflasyon zammı alacak. Şu anda memurlar için 0,94 enflasyon zammı oluşmuş durumda.

2017'nin ilk 6 ayında memurlar yüzde 3 zammın yanında yüzde 1,76 da enflasyon zammı almıştı.

2017'DEKİ MEMUR MAAŞINA ZAM ORANI

Toplu sözleşmeye göre, 2017 yılında öngörülen zam oranı 3+4'tü. Buna karşın 2017 yılının ikinci yarısında ilk 5 ayda oluşan enflasyon oranı yüzde 4,94. İkinci 6 ayda enflasyonun yüzde 4'ü aşması durumunda memurlar için enflasyon zammı oluşacak.

9 MİLYON EMEKLİNİN ZAMMI YÜZDE 5'E YAKLAŞTI

Bugün açıklanan yüzde 1.49'luk enflasyonla birlikte Temmuz-Kasım enflasyona yüzde 4.97 oldu. Yasa gereği SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışı geçmiş 6 aylık TÜFE enflasyonuna göre belirleniyor. Dolasıyla 9 milyonu aşan SSK ve Bağ-Kur emeklisi, Aralık enflasyonu sıfır bile çıksa, Ocak ayında Temmuz-Kasım enflasyonuna göre yüzde 4,97 zam alacak.

2017'DE ENFLASYON FARKI ZAMMI 6 AYLIK DİLİMLER HALİNDE HESAPLANACAK

Toplu sözleşme hükmü gereğince, enflasyon zammı, 6 aylık dilimler halinde hesaplanacak. 2017 Aralık ve 2017 Haziran endeksi arasındaki fark yüzde 4'ü aşarsa, enflasyon zammı oluşacak. İlk beş aydaki enflasyon rakamlarına göre, memurlar için 0,94 enflasyon zammı oluşmuş durumda.

Kaynak: haberinburada