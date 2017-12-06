MAAŞLAR ORTAYA ÇIKTI, TÜRK HAKEMLER, İNGİLİZLERDEN DAHA FAZLA KAZANIYOR
Süper Ligde görev yapan hakemlerin aldıkları maaşlar ortaya çıktı. Türkiye'de bir hakem ortalama maç başına 10 bin TL kazanırken İngilizler 8 bin TL alıyor.
Türkiye'de futbol endüstrisinin en çok tartışılan kolu şüphesiz ki hakemler. Kararları tartışılsa da kazançları tartışılmayacak kadar iyi.
Fitbol Dergisi'nin Aralık sayısında Türkiye'deki hakemlerin Avrupa'daki hakemlere oranla kazançlarının yer aldığı bir araştırma yayımlandı. Buna göre Türk hakemleri İspanya La Liga'da maç yöneten bir meslektaşıyla aynı parayı kazanıyor.
HAKEMLERİN KAZANCI LA LİGA SEVİYESİNDE
1 Nisan 2015'te başlayan uygulamayla Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Hüseyin Göçek, Mete Kalkavan, Barış Şimşek ve Ali Palabıyık, sözleşmeli hakem statüsüne geçti ve maç başı hariç aylık 15 bin TL sabit ücret almaya başladılar. Zamanla hakem sayısı artıp maaşlar 20 bin TL seviyesine çıkmış olsa da 2017-2018 sezonunda bir hakem en yüksek 16.500 TL, en düşük ise 10.725 TL aylık sabit ücret alıyor.
(Hakemlerin kazancı tecrübesine, FIFA kokartına ve maçta aldıkları görevlere göre değişiyor.)
EN YÜKSEK MAÇ BAŞI ÜCRETİ ALMANYA'DA
Avrupa'nın 6 büyük ligine bakıldığı zaman hakemlerin en fazla maç başı ücret aldığı lig 5 bin euroyla Almanya Bundesliga. Almanya'yı sırasıyla İtalya, İspanya, Fransa, Türkiye ve İngiltere izliyor.
Türkiye'de bir hakem ortalama maç başı 2200 euro kazanırken, bu rakam İngiltere'de 1700 euro. En düşük maç başı gelir İngiltere'de olmasına rağmen hem maçların fazlalığı hem de bir hakemin aynı haftada birden fazla maç yönetebiliyor olması (Aynı hafta bir maç yönetip, ertesi gün başka bir maçta dördüncü hakemlik yapabilir) kazançlarını çok yukarılara çekiyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- İskenderun Körfezi'nde Savaş Gemisi Batıkları Bulundu
- Abd'nin Skandal Kudüs Planına Hükümetten Art Arda Çok Sert Tepki!
- Düğün Günü Karısını Öldüren Cani Kocadan Kan Donduran Sözler
- Meterolojiden İstanbullulara Yeni Uyarı: Kar Yağışı Bugün De Devam Edecek
- Son Dakika! Zarrab Soruşturmasında Eski Chp'li Vekil Erdemir'in Tüm Mal Varlığına El Konuldu
EKONOMİ HABERLERİ
- Bakan Arslan: Cankurtaran Geçidi Bu Ay Hizmete Açılıyor
- Kamu Kurumlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
- Bakan Ağbal: Makine-Teçhizat Harcamalarında Yatırımcılara Destek Olacağız
- Zuckerberg'ten Aldıkları Parayı, Sanal Paraya Yatırarak Bitcoin Milyarderi Oldular
- Ayder Yaylası'na Alternatif Olarak 11 Yeni Yer Aranıyor
SPOR HABERLERİ
- Fenerbahçe'nin Golcüsü Janssen İçin İtalyan Devi Devrede
- Trabzonspor'da Jan Durica 2 Hafta Sahalardan Uzak Kalacak
- Rusya'ya Büyük Şok! 2018 Kış Olimpiyatlarından Men Edildi
- Galatasaray'da Birlik Ve Beraberlik Gecesi: Özbek Ve Tudor Düşman Çatlattı
- Leipzig Teknik Direktörü: 6 Oyuncunun Olmayışı Beşiktaş'ı Etkilemez
DÜNYA HABERLERİ
- Seksomnia Hastalığına Sahip Adam, Uykusunda Eski Kız Arkadaşına Tecavüz Etti
- Menbiç'te Skandal Görüntü! Abd'li Kadın Asker, Teröristlere Halay Başı Oldu
- İngiltere Başbakanı May'e Suikast Girişimi Engellendi
- Abd'deki Yangın Kontrol Edilemiyor, 180 Ev Ve İş Yeri Zarar Gördü
- Trump, Sisi'yi Arayarak Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e Taşıma Fikrini Görüştü
Bu Haberle İlgili Yorumlar