MAÇ BAŞLADI! CANLI ANLATIM
Spor Toto Süper Ligde Fenerbahçe, evinde Teleset Mobilya Akhisarspor'la karşılaşıyor. 19.00'da başlayan mücadele 0-0 devam ediyor.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşılaşıyor.
Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayan müsabakada hakem Arda Kardeşler düdük çalıyor. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanıyor.
CANLI ANLATIM:
1' Mücadele hakemin düdüğüyle başladı. İki takıma da başarılar!
İLK 11'LER
FENERBAHÇE:
Kameni, Hasan Ali, Skrtel, Neustadter, Isla, Mehmet Topal, Josef, Dirar, Valbuena, Giuliano, Fernandao
AKHİSARSPOR:
Lukac, Miguel Lopes, Caner Osmanpaşa, Mustafa Yumlu, Ömer Bayram, Sissoko, Muğdat, Serginho, Eray, Larsson, Seleznov
Kaynak: haberinburada
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