MAÇ BAŞLADI! CANLI ANLATIM
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında bu akşam Medipol Başakşehir'e konuk oluyor.
3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayan zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetiyor.
CANLI ANLATIM
1' Mücadelenin ilk yarısı başladı. İki takıma da başarılar!
İLK 11'LER
BAŞAKŞEHİR:
Volkan, Clichy, Da Costa, Attamah, Caiçara, Mahmut, İrfan Can, Mossoro, Elia, Visca, Adebayor
BEŞİKTAŞ:
Fabri, Gökhan, Tosic, Medel, Adriano, Lens, Atiba, Tolgay, Talisca, Babel, Negredo
Kaynak: haberinburada
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