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Maç bitti, hakemin yanına itiraza koştu

MAÇ BİTTİ, HAKEMİN YANINA İTİRAZA KOŞTU

Sakin tavırları ile bilinen Aykut Kocaman, Karabük maçının bitmesiyle birlikte Alper Ulusoy'un yanına gidip itirazda bulundu.

Tarih : 19 Aralık 2017, 11:20
Puan Ver : Maç Bitti, Hakemin Yanına İtiraza Koştu(6/10)2

Genelde sakin tavırları ile bilinen Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman maç sonu adeta isyan etti.

Hakem Alper Ulusoy'un Roman Neustadter'e çıkardığı sarı karta büyük tepki gösteren Kocaman maçın bitiş düdüğü ile birlikte soluğu hakem Ulusoy'un yanında aldı.

Hakeme uzun süre itiraz eden Kocaman soyunma odası koridorlarına kadar bu itirazlarına devam etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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