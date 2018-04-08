MAÇ BİTTİ, TARAFTAR İSYAN BAYRAĞINI AÇTI: BIRAKIN GİDİN
Evinde Kasımpaşa'ya yenilerek kötü gidişatını sürdüren Bursaspor'da, taraftarlar yönetimi istifaya davet etti.
Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Kasımpaşa'ya mağlup olarak kötü gidişatını sürdüren Bursaspor'da, taraftarlar yönetimi istifaya davet etti.
Yeşil-beyazlı takım, ligin 28. haftasında Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda Kasımpaşa ile karşılaştı. Mücadeleden 1-0 mağlup ayrılan ve bu sezon iç sahadaki 4. mağlubiyetini alarak kötü gidişatını sürdüren Bursaspor'da, taraftarlar da yönetime büyük tepki gösterdi.
"ALİ AY DIŞARI"
Maçın son dakikalarında, 'Yönetim istifa' ve 'Ali Ay dışarı' şeklinde tezahüratlar yapan taraftarlar, maç sonunda büyük üzüntü yaşayan Aziz Behich'e ise destek verdi.
28 hafta sonunda 33 puanda kalan Bursaspor'un düşme hattında yer alan ve bir maçı eksik olan Osmanlıspor ile arasında 5 puan fark bulunuyor.
Kaynak: haberinburada
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