MAÇ GÜNÜNÜ ŞAŞIRINCA ŞAMPİYONLUĞU KAYBETTİLER
Çankırı 1. Amatör Lig takımı Çankırıspor farklı yenilse bile şampiyon olacağı maçın gününü şaşırınca hükmen mağlup olmakla kalmadı, 3 puanı silindiği için de şampiyonluğu kaybetti.
Çankırıspor kulübü Başkanı Sevda Karaali ve ekibi, tarihi bir skandala imza attı. Habertürk'ten Atilla Türker'in haberine göre Çankırı 1. Amatör Lig'in son haftasına şampiyonluğu garantileyerek giren Çankırıspor, son hafta Orta Belediyespor ile deplasmanda yapacağı maçın gününü şaşırınca hükmen mağlup olmakla kalmadı, 3 puanı silindiği için şampiyonluğu da kaybetti. Başkan Sevda Karaali ve kulüp yetkililerinin cumartesi günü saat 13.00'te oynanması gereken maçı pazar günü zannettiği için bu skandalın yaşandığı belirlendi. Son haftaya kadar yenilgi yüzü görmeyen Çankırıspor, bu şaşkınlık yüzünden Bölgesel Amatör Lig'e yükselme şansını kaybetti. Çankırıspor tarafından yapılan hukuki girişimlerin hiçbiri sonuç vermedi. TFF Amatör Disiplin Kurulu, futbol müsabaka talimatının 24. maddesi gereği Çankırıspor'un 3-0 hükmen yenik ilan edilmesini ve 3 puanının silinmesini kararlaştırdı. Karaali'nin Tahkim Kurulu'na yaptığı yazılı ve sözlü savunma da olumsuz sonuçlandı.
ALINAN RAPORLAR GEÇERSİZ SAYILDI
Karaali'nin bu hukuki girişimler öncesi çeşitli yerlerden maç saati geçtikten sonra aldığı raporların ise gerçeği yansıtmadığı ve tamamen şaşkınlık sonucu bu skandalın yaşandığı ortaya çıktı. Karaali'nin "Futbolcularımız hastalandı. Yedikleri poğaça ve içtikleri sütten dolayı zehirlendiler. Telefonlar çekmediği için irtibat kuramadık. Arabamız yolda arıza yaptı" şeklindeki tüm söylemlerinin de gerçeğe aykırı olduğu belirlendi.
"SEVDA KARAALİ YALAN SÖYLÜYOR"
Kurşunlu Belediyespor Başkanı Zekeriya Kahraman ise Sevda Karaali'nin bu sözleri karşısında "Yalan söylüyor. uyduruyor. Her yerde kamera kayıtları var. Maçı unuttuktan sonra futbolcularına rapor alabilmek için hastane hastane dolaştı. Zaten maçı unutmasa traktörle bile maça yetişebilirdi" şeklinde konuştu.
2. LİGDEN ALDI, AMATÖRE DÜŞÜRDÜ
Son haftaya Kurşunlu Belediyespor'un 3 puan önünde giren Çankırıspor, ligde hiçbir iddiası bulunmayan Orta Belediyespor karşısında çok farklı yenilgi alsa bile ikili averajla mutlu sona ulaşacaktı. Ancak hem hükmen mağlup olup hem de 3 puanı silinince Kurşunlu Belediyespor'un 3 puan gerisinde kaldı. Kurşunlu Belediyespor, 47 puanla sezonu şampiyon kapatırken, puanı 47'den 44'e düşürülen Çankırıspor ikinci sıraya indi. Kurşunlu Belediyespor, Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) terfi edebilmek için pazar günü 1074 Çankırıspor ile Çankırı'da baraj maçı yapacak. Öte yandan Sevda Karaali başkanlığındaki Çankırıspor, iki sezon önce de 3. ligden düşmesi kesinleştikten sonra bazı maçlara çıkmamıştı. Halen amatör kümede bulunan Çankırıspor, Karaali'nin başkanlık koltuğuna oturduğu günlerde 2. ligde zirve mücadelesi yapıyordu.
Kaynak: haberinburada
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