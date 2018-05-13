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Maç kadrosuna alınmayan Quaresma'dan taraftarlara çağrı

MAÇ KADROSUNA ALINMAYAN QUARESMA'DAN TARAFTARLARA ÇAĞRI

Beşiktaşlı Ricardo Quaresma, Osmanlıspor maçının kadrosuna alınmamasının ardından çıkan ayrılık iddialarını, yaptığı açıklamayla yalanladı: Biz bir aileyiz, burada savaşacağız.

Tarih : 13 Mayıs 2018, 15:30
Puan Ver : Maç Kadrosuna Alınmayan Quaresma'dan Taraftarlara Çağrı(7/10)3

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Ricardo Quaresma, Siyah Beyazlılar'ın Osmanlıspor ile deplasmanda oynayacağı maçın kadrosuna alınmamıştı.

Portekizli yıldız, bu gelişmenin ardından dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımla taraftarlara çağrıda bulundu.

"BEŞİKTAŞ BİR AİLEDİR"

Siyah Beyazlı camiada çok mutlu olduğunu söyleyen Q7, "Çalışma ve kazanma isteğimiz asla bitmeyecek. Beşiktaş bir ailedir ve biz de burada her daim savaşmak için birlikteyiz. Siz de bizimle misiniz?" ifadelerini kullandı.

Hakkında transfer iddiaları da çıkan yıldız futbolcunun bu ifadeleri, sosyal medyada Beşiktaş taraftarları tarafından memnuniyetle karşılandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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