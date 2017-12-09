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Maç Öncesi Sarı-Kırmızılı Taraftar Igor Tudor'u Protesto Etti

MAÇ ÖNCESİ SARI-KIRMIZILI TARAFTAR IGOR TUDOR'U PROTESTO ETTİ

Galatasaray ile Teleset Mobilya Akhisarspor arasındaki maç öncesi sarı-kırmızılı taraftarlar, Teknik Direktör Igor Tudor'u protesto etti.

Tarih : 09 Aralık 2017, 21:20
Puan Ver : Maç Öncesi Sarı-Kırmızılı Taraftar Igor Tudor'u Protesto Etti(5/10)1

Süper Ligin 15. haftasında Galatasaray, evinde Teleset Mobilya Akhisarspor'u ağırladı.

ücadele öncesinde takım kadroları sayılırken beklenmedik bir olay yaşandı.

TUDOR'U ISLIKLADILAR

Sarı-kırmızılı taraftarlar, futbolcuların anonsunun ardından sıra Teknik Direktör Tudor'a geldiğinde ıslıklarla protesto etti.

FATİH TERİM'İN İSMİ GEÇİYOR

Son dönemde takımın kötü performansı nedeniyle yönetimin Fatih Terim'e teklif götüreceği konuşuluyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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