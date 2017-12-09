MAÇ ÖNCESİ SARI-KIRMIZILI TARAFTAR IGOR TUDOR'U PROTESTO ETTİ
Galatasaray ile Teleset Mobilya Akhisarspor arasındaki maç öncesi sarı-kırmızılı taraftarlar, Teknik Direktör Igor Tudor'u protesto etti.
Süper Ligin 15. haftasında Galatasaray, evinde Teleset Mobilya Akhisarspor'u ağırladı.
ücadele öncesinde takım kadroları sayılırken beklenmedik bir olay yaşandı.
TUDOR'U ISLIKLADILAR
Sarı-kırmızılı taraftarlar, futbolcuların anonsunun ardından sıra Teknik Direktör Tudor'a geldiğinde ıslıklarla protesto etti.
FATİH TERİM'İN İSMİ GEÇİYOR
Son dönemde takımın kötü performansı nedeniyle yönetimin Fatih Terim'e teklif götüreceği konuşuluyor.
Kaynak: haberinburada
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