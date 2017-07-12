MAÇ ORTASINDA KALP KRİZİ GEÇİREN OYUNCU, HAYATINI KAYBETTİ
Sakarya'da futbol turnuvasında mücadele eden Ali Abanoz, halı saha maçında maç esnasında kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan oyuncu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki Adapazarı Ticaret Lisesi sahasında 29'uncusu düzenlenen Sakarya Olgunlar Futbol turnuvasında iki takımının mücadelesi başladı. Maçın ilerleyen dakikalarında Ali Abanoz isimli oyuncusu meşin yuvarlağı alacağı esnada kalp krizi geçirerek yere yığıldı.
OYUNCU KURTARILAMADI
Yerde hareketsiz kalan oyuncu Ali Abanoz'a sağlık görevlileri sahaya girerek kalp masajı yaptı. Olay yerinde bekletilen sağlık ekiplerince oyuncu Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan oyuncu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Oyuncunun kalp krizi geçirme anı ise kameralara yansıdı. Görüntülerde Ali Abanoz isimli oyuncu ayağına gelen topu tutamayarak yere yığılması ve diğer oyuncuların ve sağlık görevlilerini müdahale etmesi gözüküyor.
Kaynak: haberinburada
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