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Maç sırasında sahaya kaya düştü, futbolcular faciadan zor kurtuldu

MAÇ SIRASINDA SAHAYA KAYA DÜŞTÜ, FUTBOLCULAR FACİADAN ZOR KURTULDU

Trabzon Süper Amatör Küme'de Gençlerbirliği ile Yolspor arasındaki karşılaşma sırasında sahaya kaya düştü, futbolcular faciadan son anda kurtuldu.

Tarih : 21 Aralık 2017, 21:20
Puan Ver : Maç Sırasında Sahaya Kaya Düştü, Futbolcular Faciadan Zor Kurtuldu(10/10)6

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki futbol sahasına, Gençlerbirliği ile Yolspor arasındaki Süper Amatör Küme karşılaşması sırasında kaya düştü. Futbolcular, faciadan son anda kurtuldu. Geçen yıl da aynı sahaya düşen kaya nedeniyle Gençlerbirliği-Telekomspor maçı yapılamamıştı.Olay, saat 13.30 sıralarında, Esentepe Mahallesi'ndeki Maşatlık Sahası'nda meydana geldi. Trabzon Süper Amatör Küme'de Gençlerbirliği ile Yolspor arasında oynanan ve 1-1 devam eden karşılaşmanın 21. dakikasında, üst taraftaki kayalıktan kopan parçalar, sahaya düştü. O sırada maç için sahada bulunan futbolcular, şaşkınlık yaşadı. Olayda yaralanan olmazken, sahadakilerin kayalardan saniyelerle kurtulduğu belirtildi.

"YARALININ OLMAMASINA ŞÜKREDİYORUZ"

Gençlerbirliği takımının antrenörü Halil Melek, oyunun 21´inci dakikasında yaşanan olay sırasında arkadaşlarının bağırmasıyla birlikte kaçtıklarını belirterek, "Arkadaşlarımızın bize bağırmasıyla yedek kulübesindeki futbolcularla birlikte sahanın ortasına geldik. Yukarıda kayalıkların geldiği bölgede maçı izleyen vatandaşlar da vardı. Onlar da kargaşa içerisinde sağ sola kaçıp, canlarını kurtardılar. Düşen kayaların çoğu, tonun üzerindeydi. Herhangi yaralanmanın olmamasına şükrediyoruz" dedi.

"2 KİŞİ ÖLÜMDEN DÖNDÜ"

Maçı izleyenler arasında yer alan Gençlerbirliği kulüp yöneticilerinden Uğur Taşkın ise 2 kişinin kayaların üzerine düşmesinden son anda kurtulduğunu anlatarak, "Maçın oynandığı sırada bir ses geldi. Taşların düştüğünü gördük ve o tarafta bulunanlara seslendik. Ağaçlara çarpan kayalar yavaşladı ve o sırada insanlar da kaçmaya başladı. Allah, ölümden kurtardı. 2 kişi son anda ölümden döndü. Tek tesellimiz, ölüm olmaması" diye konuştu."GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALACAĞIZ"

Ortahisar Belediyesi'nin meclis üyesi Turan Terzi de büyük tehlike atlatıldığını dile getirerek, şunları söyledi:

"Yaklaşık 55 yıllık bir maziye sahip Gençlerbirliği Kulübü'nün kullandığı semt sahasında yaklaşık 2- 3 yıldır resmi müsabakalar oynanıyor. Geçen yıl da aynı şekilde kayan yerin yan tarafından kaya düşmüştü. Kanuni Oto Yolu çerçevesinde yapılan yol çalışması nedeniyle tünel kayaların içerisinden geçiyor. Burada yapılan çalışmalar neticesinde jeolojik bir oynama olduğunu düşünüyorum. Şu anda da bu kayalar, büyük tehlike arz ediyor. İlgililerle görüşüp, bundan sonra burada maç oynatmayacağız. Allah, korudu. Çok büyük bir tehlike atlattık. Gerekli önlemleri alarak, bundan sonra böyle bir olayın yaşanmasının önüne geçeceğiz."

DAHA ÖNCE DE KAYA DÜŞMÜŞTÜ

Öte yandan 4 Ekim 2016 tarihinde de Trabzon 1. Amatör Küme'de Gençlerbirliği ile Telekomspor arasında oynanması planlanan maçtan önce aynı sahaya yaklaşık 2 metre büyüklüğünde kaya parçaları düşmüş ve maç ertelenmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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