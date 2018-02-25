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Maç sonu Aykut Kocaman'a büyük tepki: Yapamıyorum de, git

MAÇ SONU AYKUT KOCAMAN'A BÜYÜK TEPKİ: YAPAMIYORUM DE, GİT

Şarkıcı Alişan, 3-1 kaybedilen Beşiktaş maçı sonrası Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'a, "Milyonlar görüyor, sen göremiyorsan, yapamıyorum de ben büyük takım çalıştıramıyorum de, git" dedi.

Tarih : 25 Şubat 2018, 23:20
Puan Ver : Maç Sonu Aykut Kocaman'a Büyük Tepki: Yapamıyorum De, Git(6/10)2

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a 3-1 mağlup olduğu mücadelenin ardından şarkıcı Alişan sosyal medya üzerinden Aykut Kocaman'a ateş püskürdü.

"BU KADAR MAHKUM OYNATAMAZSIN BU TAKIMI"

Aykut Kocaman'ın ayrılması gerektiğini belirten Alişan, " Adamlar hafta arası maç yapmış sen bütün hafta dinlendin! İkinci yarı sahada bitik bir takım var! Aykut Hocam koşu mesafesi! Bu kadar mahkum oynatamazsın bu takımı! Yeter beee! Yenilmemek için değil, yenmek için oynat! Amatör takımla da oynasan aynı taktik, derbide de! Maçı oyuncular kaybetmedi. Korkak Aykut Kocaman elleriyle maçı verdi! Çalıştırdığın takım Fenerbahçe hocam bir kendine gel artık! Milyonlar görüyor, sen göremiyorsan, yapamıyorum de ben büyük takım çalıştıramıyorum de, git!!!" ifadelerini kullandı.

"TEKNİK DİREKTÖRLÜĞÜNÜ BEĞENMEK ZORUNDA DEĞİLİM"

Kendisine gelen tepkiler üzerine bir paylaşım daha yapan şarkıcı, "Ben doğma büyüme Fenerbahçeliyim. Fenerbahçe için babamla bile gerekırse atışırım. Eleştiririm çünkü taraftarım. Aykut Kocaman benim Fenerbahçe'li olmama neden olan efsanelerden biridir. Her zaman da oyle kalacaktır. Ama teknik direktörlüğünü beğenmek zorunda değilim. Değiliz!!" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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