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Maç sonu istifa sinyali: Başkan ile görüşeceğim

MAÇ SONU İSTİFA SİNYALİ: BAŞKAN İLE GÖRÜŞECEĞİM

Fenerbahçe'ye 5-0 mağlup olan Kayserispor'da Teknik Direktör Sumudica, Kayserispor Başkanı ile görevi bırakmak için görüşeceğini söyledi.

Tarih : 02 Nisan 2018, 23:40
Puan Ver : Maç Sonu İstifa Sinyali: Başkan İle Görüşeceğim(10/10)6

Süper Lig'in 27. haftası Kayserispor- Fenerbahçe maçıyla sona erdi. Fenerbahçe, sahadan 5-0 galip ayrılırken, Kayserispor teknik direktörü Sumudica, istifa sinyali verdi.

Sumudica'nın açıklamaları şu şekilde:

Vedat'ın değil, benim sorunum. Biz takım olarak bir aileyiz. 5-0 kaybettik. Benim için çok büyük bir utanç. Kariyerimde hiçbir zaman 5-0 kaybetmedim. Kupalar kazandım, Avrupa Ligi'nde oynadım ve hayatımda hiç böyle utanç gecesi yaşamamıştım.

Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi oynadım, kupa kazandım, böyle bir utanç gecesi yaşamadım. Düşünmem gerekn bir vakit ve yarın kesin bir karar alacağım.

"DÜŞÜNMEM GEREKEN BİR VAKİT"

Şu anda düşünmem gereken bir vakit. Yarın kesin bir karar alacağım. Ben görevimi tamamiyle yaptığıma inanıyorum. 6. sıradayız, 18 oyuncu getirdim. Bence Kayserispor bu zamana kadar iyi performans gösterdi.

Kaleci için yüreğimden gelen bir acı ve sızı var. Hissediyorum bunu. Hayat böyle, futbolda böyle şeyler olabiliyor. Kaleci hatasından dolayı almadık bugün bu skoru.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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