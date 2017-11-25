Uluslararası Nakliyeciler Derneği İcra Kurulu Başkanı Fatih Şener, Macaristan'ın geçiş belgesi vermemesi nedeniyle şu an 400 Türk TIR'ının Kapıkule ve Romanya-Macaristan sınır kapılarında beklediğini söyledi.

400 TÜRK TIR'I BEKLİYOR

Budapeşte'de Macar ithalatçılarla buluşan Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) İcra Kurulu Başkanı Fatih Şener, Macaristan'ın geçiş belgesi vermemesi nedeniyle halihazırda 400 Türk TIR'ının sınır kapılarında beklediğini, Macar ithalatçıların ise nakliyecilere "yükümüz nerede kaldı?" diye sorduğunu belirtti.

ŞOFÖRLER İSYAN ETME NOKTASINDA

Günlerdir Kapıkule'de belge bekleyen yüzlerce şoförün isyan noktasına geldiğini, bu durumdan Macar ekonomisinin de zarar gördüğünü kaydeden Şener, "Kapıda bekleyen 400 aracın yaklaşık 80'i Macaristan'a yük getiren araç. Geri kalan 320'si başta Almanya olmak üzere, İngiltere, Hollanda, Danimarka gibi ülkelere yük götürmek için Kapıkule'de bekliyor. Macaristan belge vermediği için yükler kapıda kaldı." şeklinde konuştu.

"KONUYU YAKINDAN TAKİP EDECEĞİZ"

Geçen ay Avrupa Adalet Divanı'nın "Türk araçlarından geçiş ücreti alınamaz" şeklindeki kararına rağmen bu tür olayın yaşanmasına çok şaşırdıklarını belirten Şener, şöyle konuştu:

"2018 yılında geçiş ücretlerinde sorun yaşamayacağımızı düşünürken, bu yılın sonunda yine sorunla karşılaştık. Belgeler bitince Macar tarafından ilave belge talebinde bulunduk ancak iki gün öncesine kadar talebimiz olumlu karşılanmadı. Dün Macaristan Dışişleri Bakanlığı Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Levente Magyar ile görüştük ve derdimizi anlattık. Kendileri, yıl sonuna kadar sorun yaşanmayacak adette belge sağlayacakları sözünü verdi. Bugün Cumartesi olmasına rağmen 500 adet belgeyi teslim alacağız. Bu belgeler ancak kapıda bekleyen araçların geçişini sağlayacak. Macar ithalatçıları ve UND olarak konuyu yakın takip edip, yıl sonuna kadar sorun yaşatmayacak Geçiş Belgesi'ni temin etmeliyiz. Türkiye ile Macaristan arasında Avrupa Adalet Divanı kararı çerçevesinde kalıcı, sorunsuz bir ulaştırma ilişkisinin kurulmalıdır."

TÜRK TIR'LARINDAN AVRUPA'DA GEÇİŞ ÜCRETİ ALINMASINA KARŞI AÇILAN DAVA

Mart 2015'te Macaristan, 438 avroluk geçiş ücretini ödemediği için bir TIR şoförüne 2 bin 400 avroluk para cezası vermişti. Bunun üzerine, şoförün çalıştığı şirket, UND ve Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) desteğiyle konuyu Macar yargısının gündemine getirmişti. Macaristan mahkemesi davanın Avrupa Adalet Divanı'na taşınmasına karar vermiş, Adalet Divanı, Ocak 2016'da, üye ülkeler ve AB Komisyonundan görüş istemişti.

Bu yıl 19 Ocak'ta Lüksemburg'ta görülen duruşmada, AB Komisyonu Türk tezleri çerçevesinde görüş bildirerek, geçiş ücreti alınmasının AB-Türkiye Ortaklık Konseyi Anlaşması 4. ve 5. maddelerine aykırı olduğunu ifade etmişti. Komisyon, geçiş ücreti nedeniyle, AB ve Türkiye arasındaki ticarette yılda 3,5 milyar avro kayıp yaşandığı ve ticarete kısıtlama getirildiğini belirtmişti.

Avrupa Adalet Divanı geçen ay Türk TIR'larından Macaristan'da geçiş ücreti alınması uygulamasına karşı açılan davayı karara bağlamış ve söz konusu şirketin, Macar Ulusal Vergi ve Gümrük İdaresi aleyhine açtığı davada, Türk şirketinin haklı olduğuna karar vermişti.Kararda, Türk tırlarından Macaristan'a her geçişte ücret alınmasının, gümrük vergisine eşdeğer olduğu, dolayısıyla anlaşmalara aykırılık taşıdığı ve uygulanamayacağı belirtilmişti.

Kaynak: haberinburada