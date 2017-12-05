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Macarlardan, iltica eden sporcularla ilgili kafa karıştıran açıklama

MACARLARDAN, İLTİCA EDEN SPORCULARLA İLGİLİ KAFA KARIŞTIRAN AÇIKLAMA

Macaristan, halk oyunları yarışması için bu ülkeye gittikten sonra Türkiye'ye dönmeyen 11 sporcuyla ilgili yaptığı açıklamada "Böyle bir iltica başvurusu yok" dedi.

Tarih : 05 Aralık 2017, 21:00
Puan Ver : Macarlardan, İltica Eden Sporcularla İlgili Kafa Karıştıran Açıklama(5/10)1

Macaristan Göçmenlik ve Mülteci Ofisi, 11 Türk vatandaşının Macaristan'a iltica ettiği şeklindeki haberleri yalanladı.

16 SPORCUDAN 11'İ GERİ DÖNMEDİ

Basında yer alan, 5-10 Kasım'da Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen "Halk Oyunları Yaza Veda" etkinliğine davet edilen 16 kişiden 11'inin geri dönmeyerek Macaristan'da iltica başvurusunda bulunduğu şeklindeki iddialar Macaristan Göçmenlik ve Mülteci Ofisi tarafından yalanlandı.

"İLTİCA BAŞVURUSU YOK"

Macaristan Göçmenlik ve Mülteci Ofisi tarafından AA'ya yapılan yazılı açıklamada, "Grubun üyeleri Macaristan'da iltica başvurusunda bulunmadı." ifadelerine yer verdi.

SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR

Türk basınında, kasım ayı başında Macaristan'daki festivale Ankara Kent Çocuk ve Gençlik Halk Dansları Topluluğu Derneği aracılığıyla giden 16 kişiden 11'inin geri dönmediği şeklinde iddialar yer almış, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkanı Hayri Gürhan Ozanoğlu, Macaristan'a giden sporcuların iltica ettiği iddialarıyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını söylemişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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