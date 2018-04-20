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Maçın tatil edilmesine kızan Josef, önceki derbileri gösteri: Fark ne

MAÇIN TATİL EDİLMESİNE KIZAN JOSEF, ÖNCEKİ DERBİLERİ GÖSTERİ: FARK NE

Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta sahası Josef de Souza, tatil edilen Beşiktaş derbisinin ardından Instagram'dan eski derbilerin fotoğraflarını paylaştı: Farklı olan ne? Ben anlamadım.

Tarih : 20 Nisan 2018, 10:40
Puan Ver : Maçın Tatil Edilmesine Kızan Josef, Önceki Derbileri Gösteri: Fark Ne(10/10)6

Ziraat Türkiye Kupasında oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş maçında Tolga Zengin'le taraftar arasındaki tartışmayı yatıştırmaya çalışan Şenol Güneş'in kafasına yabancı madde isabet etti. Hakemlerin temsilcilerle yaptığı görüşmesinde mücadelenin tatil edilmesine karar verildi.

Tribünden gelen madde sonrası başına 5 dikiş atılan Şenol Güneş, tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

JOSEF DE SOUZA, ESKİ DERBİNİN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Mücadelenin ardından Fenerbahçe'nin Brezilyalısı Josef de Souza, olayların soğumasının ardından Instagram hesabının hikaye kısmından tepki gösteren bir paylaşımda bulundu.

Geçmişte oynanan mücadelelerden Kjaer ve Hasan Çetinkaya'nın fotoğraflarını kullanan Josef, "Farklı olan ne? Ben anlamadım." ifadelerini kullandı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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