Maçka Parkı'ndan bir kadının kıyafeti gerekçe gösterilerek parktan çıkartılmaya çalışılması üzerine yaşanan tartışmaya karışan güvenlik görevlisi hakkında işlem yapıldı. İBB kaynaklarından alınan bilgiye göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin taşeronu olarak hizmet veren Akdeniz Güvenlik çalışanı olan ve olaya karışan güvenlik görevlisi soruşturma tamamlanınca açığa alındı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Maçka Parkı'nda güvenlik görevlisinin sözlü saldırısına uğrayan Çağla Köse arkadaşları ile birlikte Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek gazetecilere açıklama yaptı. Köse, açıklamanın ardından güvenlik görevlisi hakkında suç duyurusunda bulundu.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ SORUŞTURMA TAMAMLANINCAYA KADAR AÇIĞA ALINDI

Maçka Parkı'ndan bir kadının kıyafeti gerekçe gösterilerek parktan çıkartılmaya çalışılması üzerine yaşanan tartışmaya karışan güvenlik görevlisi hakkında işlem yapıldığı öğrenildi. İBB kaynaklarından alınan bilgiye göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin taşeronu olarak hizmet veren Akdeniz Güvenlik çalışanı olan ve olaya karışan güvenlik görevlisi soruşturma tamamlanınca açığa alındı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR

Çağla Köse ve arkadaşı Burcu Şentürk, özel güvenlikçi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan dilekçede, özel güvenlik görevlisi S.İ., hakkında, TCK'nın 115/3 maddesinde yer alan "Cebir veya tehdit kullanarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla bir kimsenin inanç, düşünce veya kanaatlerinden kaynaklanan yaşam tarzına ilişkin tercihlerine müdahale etmek veya bunları değiştirmeye zorlamak" suçlamasıyla soruşturma başlatılması talep edildi. Söz konusu suçlama, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ön görüyor.

"İKİ ŞİKAYET"

Habertürk Haber Merkezi'nden Hayati Arıgan'ın haberine göre; Güvenlik görevlisi hakkında şikayette bulunmak için geldiğini belirten Köse, "İki şikayetimiz olacak. İlki kıyafet özgürlüğümüze karışılması, ikincisi de iftiraya maruz kalmamız. Bunu, ülkemizde bütün kadınların yaşamaması için geldik. Umarım bu olay benimle birlikte son olur, hiçbir kadın artık böyle bir olay yaşamaz. O gün güvenlikçi bana 'Burada böyle gezemezsin, buna izin vermem' dedi. Ben de 'buna sen karışamazsın' dedim. Sonra tartışma oldu. Arkamda bir genç beni savundu. Olay kapandı" dedi.

Kaynak: haberinburada