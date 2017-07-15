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Macron, Genelkurmay Başkanı'na meydan okudu: Bu ordunun reisi benim

MACRON, GENELKURMAY BAŞKANI'NA MEYDAN OKUDU: BU ORDUNUN REİSİ BENİM

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ulusal Bayram Günü orduya seslendi. Genelkurmay Başkanı'na meydan okuyan Macron "Sizin reisiniz benim" dedi.

Tarih : 15 Temmuz 2017, 01:30
Puan Ver : Macron, Genelkurmay Başkanı'na Meydan Okudu: Bu Ordunun Reisi Benim(7/10)3

13 Temmuz'da Fransız Meclisi Savunma Komisyonunda toplanan yaklaşık 50 milletvekili önünde hükümet konağı Bercy'den bahsederek, "Bercy'ye kendimi öptürtmem" diyen Genelkurmay Başkanı Pierre de Villiers'e Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan cevap geldi.

"SİZİN REİSİNİZ BENİM"

14 Temmuz günü Ulusal Bayram vesilesiyle konuşan Cumhurbaşkanı Macron, ordu mensuplarına seslenerek, "Sizin reisiniz benim. Ordunun ve vatandaşlarımın önünde aldığım kararların arkasında durmasını bilirim. Kimsenin baskısı ve yorumuna ihtiyacım yok" diyerek Genelkurmay Başkanı Villiers'e göndermede bulundu.

ASKERİN KREDİSİ KESİLDİ

Öte yandan Fransa savunmasının bütçesi değişmezken, askeri mühimmat için ihtiyaç duyulan 850 milyon euroluk kredinin iptal edileceği öğrenildi. Bütçenin kısılmasının amacının ilerisi için uçak ve helikopter sayısının artırılmasına yönelik olduğu bildirildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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