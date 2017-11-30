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Macron, konuk olduğu ülkenin başkanını aşağıladı!

MACRON, KONUK OLDUĞU ÜLKENİN BAŞKANINI AŞAĞILADI!

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Burkina Faso ziyaretinde tartışmalı cevaplar verince devlet başkanı salonu terk etti. "Klimayı onarmaya gitti" diyerek ırkçılık yapan Macron büyük tepki çekti.

Tarih : 30 Kasım 2017, 03:50
Puan Ver : Macron, Konuk Olduğu Ülkenin Başkanını Aşağıladı!(6/10)2

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Burkina Faso ziyareti çerçevesinde öğrencilerle yaptığı sohbet toplantısı tartışmalara neden oldu.

MACRON'UN BURKİNA FASO'DAKİ SAYGISIZLIĞI DÜNYA GÜNDEMİNDE

Vagadugu'daki bir üniversitede öğrencilerle bir araya gelen Macron'un zaman zaman sinirlerine hakim olamayıp sesinin tonunu yükseltmesi, Burkina Faso Devlet Başkanı Roch Marc Christian Kabore'ye karşı alaycı bir tutum sergilemesi dünya basınında yankı uyandırdı.

"KAÇAKÇILAR FRANSIZ DEĞİL AFRİKALILAR"

Macron konuşması sırasında yüksek sesle Fransa'nın Libya'da siyasi çözüm için diplomatik ilişkiler içinde olduğunu belirterek "Kaçakçılar kim? Kendinize sorun. Akıl almazsınız. Kim kaçakçılar? Afrikalılar, dostlarım. Afrikalılar. Kaçakçılar Fransızlar değil, Afrikalılar. Bana Nijerya ile Libya arasında kaçakçılık yapan bir Fransız, Belçikalı, Alman gösterin. Böyle biri yoktur." ifadesini kullandı.

ÖZÜR DİLEDİ AMA DAHA DA KABALAŞTI

Sohbet toplantısında temmuz ayında Afrika'nın "medenileşme mücadelesi" hakkında yaptığı, küçümseyici bulunan yorumlarından ötürü özür dileyen Macron, bu özrün hemen ardından kadın hakları ve nükleer santral konusunda tartışmalı ifadeler kullandı.

"ÇOK ÇOCUK DOĞURMAK KADININ TERCİHİ Mİ?"

Fransa Cumhurbaşkanı, ülkesinin Afrikalı kızlara öncelikli burs vereceğini veya aile planlaması konusunda tavsiyede bulunabileceğini belirterek "Kadın başına 6, 7, 8 çocuğun düştüğü aileler gördüğünüzde bunun kadının tercihi olduğundan emin misiniz?" diye konuştu. Macron'un sözleri salonda yüksek sesle eleştirildi.

MACRON, DEVLET BAŞKANINI KIZDIRDI

Yine bir öğrencinin Fransa'nın inşaat halindeki bir nükleer santral ile ilgili ne yapacağı sorusuna "Sanki ben hala sömürgeci bir güçmüşüm gibi konuşuyorsunuz. Burkina'da elektrik anlaşması istemiyorum. Bu sizin devlet başkanınızın işi." yanıtını verdi.

SALONU TERK EDEN DEVLET BAŞKANI İÇİN "KLİMAYI ONARACAK" DEDİ

Macron'un bu yanıtı salonda gülüşmelere neden olurken bu sözlerden rahatsız olduğu anlaşılan Burkina Faso Devlet Başkanı Roch Marc Christian Kabore'nin salondan birkaç dakikalığına ayrılması dikkati çekti. Fransa Cumhurbaşkanının bunun üzerine Kabore'ye "Gitme" diye hitap etmesi ve şaka yollu "Klimayı onaracak" yorumunu yapması tartışmalara neden oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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