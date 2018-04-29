MACRON VE TRUMP'IN DİKTİĞİ FİDAN BEYAZ SARAY'IN BAHÇESİNDEN KALDIRILDI
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, ABD ziyaretinde Donald Trump ile birlikte Beyaz Saray'ın bahçesine diktiği ve sembolik önem taşıyan meşe fidanı kaldırıldı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Pazartesi günü ABD'ye gerçekleştirdiği ziyaretinin ilk günü ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'ın bahçesine meşe fidanı dikmişti. Alman gazetesi Bild, Macron'un iki ülke arasındaki dostluğu simgeleyen meşe fidanının Beyaz Saray'ın bahçesinden kaldırıldığını iddia etti.
"AĞAÇ NEREDE" DİYE SORDULAR
ABD ve Fransız arasındaki dostluğu haberleştiren gazete, haberde "Trump ve Macron'un diktiği ağaç nerede?" başlığını kullandı. Haberin devamında dostluk ağacının yerinde yalnızca sarı bir lekenin kaldığı belirtildi. Meşe ağacının Fransızlar tarafından hediye edildiğine değinilen haberde, basına dostluk pozları veren liderlerin ajanslar aracılığıyla dünyaya verdikleri anların bir senaryodan ibaret olduğu öne sürüldü.
ÖMRÜ 1 HAFTA BİLER SÜRMEDİ
İkinci Dünya Savaşı'nda Almanlara karşı Fransızların yanında yer alan ABD'ye bir şükran işareti olan ağacın Beyaz Saray'da varlığının bir hafta bile sürmediğine işaret edildi. Haberde, dikilen dostluk ağacının Beyaz Saray bahçesinden söküldükten sonra akıbeti konusunda kimsenin bilgi sahibi olmadığı ifade edildi.
Meşe fidanı, Birinci Dünya Savaşı'nda 2 bin ABD askerinin hayatını kaybettiği ve Fransa'nın kuzeyinde bulunan ormanlık alandan alınması nedeniyle önem taşıyor.
Kaynak: haberinburada
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