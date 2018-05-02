Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avustralya ziyareti esnasında düzenlenen basın toplantısında Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull'un eşi Lucy Turnbull için "lezzetli" ifadesini kullandı.

SÖZLERİ SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATTI

Macron'un Avustralya ziyaretinde Başbakan Malcolm Turnbull'ın eşi Lucy Turnbull için sarf ettiği sözler sosyal medyada tartışma yarattı.

"LEZZETLİ" İFADESİ FİRST LADY'İ BEĞENDİĞİ ŞEKLİNDE YORUMLANDI

Macron'un First Lady Lucy Turnbull için "lezzetli" ifadesini kullanması, sosyal medyada Macron'un kadını beğendiği ve bunun 'Freudyen bir dil sürçmesi' olduğu şeklinde yorumlandı.

"SİZE VE LEZZETLİ EŞİNİZE" DİYEREK TEŞEKKÜR ETTİ

Macron dün görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında Turnbull çiftinin misafirperverliğini överken "Hoş karşılamanız için teşekkür ederim, size ve lezzeti eşinize" dedi.

Kaynak: haberinburada