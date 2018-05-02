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Macron'dan Avustralya First Lady'sine ilginç övgü: Lezzetli

MACRON'DAN AVUSTRALYA FİRST LADY'SİNE İLGİNÇ ÖVGÜ: LEZZETLİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avustralya ziyareti esnasında düzenlenen basın toplantısında First Lady Lucy Turnbull için "lezzetli" ifadesini kullandı.

Tarih : 02 Mayıs 2018, 21:00
Puan Ver : Macron'dan Avustralya First Lady'sine İlginç Övgü: Lezzetli(6/10)2

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avustralya ziyareti esnasında düzenlenen basın toplantısında Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull'un eşi Lucy Turnbull için "lezzetli" ifadesini kullandı.

SÖZLERİ SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATTI

Macron'un Avustralya ziyaretinde Başbakan Malcolm Turnbull'ın eşi Lucy Turnbull için sarf ettiği sözler sosyal medyada tartışma yarattı.

"LEZZETLİ" İFADESİ FİRST LADY'İ BEĞENDİĞİ ŞEKLİNDE YORUMLANDI

Macron'un First Lady Lucy Turnbull için "lezzetli" ifadesini kullanması, sosyal medyada Macron'un kadını beğendiği ve bunun 'Freudyen bir dil sürçmesi' olduğu şeklinde yorumlandı.

"SİZE VE LEZZETLİ EŞİNİZE" DİYEREK TEŞEKKÜR ETTİ

Macron dün görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında Turnbull çiftinin misafirperverliğini överken "Hoş karşılamanız için teşekkür ederim, size ve lezzeti eşinize" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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