Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Donald Trump'a, Suriye'den Amerikan askerlerini geri çekmemesi için çağrı yaptı. Aksi takdirde Esad ve İran'ın orada terörist besleyip yeni bir savaş çıkaracağını dile getirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump'a, DEAŞ'ın nihai yenilgisinden sonra da Suriye'deki Amerikan askerlerini geri çekmemesi çağrısı yaptı. Aksi takdirde İran ve Esad'ın yeni bir savaşa hazırlık yapacağını dile getirdi.

"AMERİKA'NIN ÇEKİLMESİ SAHAYI ESAD VE İRAN'A BIRAKIR"

ABD ziyareti öncesi Amerikan Fox News Televizyonu'na mülakat veren Macron, Amerikan askerlerinin çekilmesinin "sahanın İran'a ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a bırakılması" anlamına geleceğini söyledi.

"YENİ BİR SAVAŞA HAZIRLIK YAPARLAR"

"Onlar da bu durumda yeni bir savaşa hazırlık yaparlar, yeni teröristler beslerler" diyen Macron, DEAŞ'ın yenilgisi sonrası ABD, Fransa ve diğer müttefiklerin Suriye'nin yeniden inşasında çok önemli bir rol oynayacaklarını belirtti.

"KİMYASALDAN SONRA ABD, FRANSA, İNGİLTERE HAVADAN SALDIRMIŞTI"

Trump daha önce Suriye'de Amerikan askerlerinin mümkün olan en kısa sürede çekilmelerini istediğini söylemiş; Suriye'nin Duma kentinde düzenlendiği iddia edilen kimyasal saldırı sonrası ABD, Fransa ve İngiltere bu ülkede hava saldırıları düzenlemişti.

"PUTİN'E KARŞI ZAYIF OLMAMALIYIZ"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilgili olarak Macron, "Putin'e karşı zayıf olmamalıyız. Zayıf olduğumuz zaman bunu kullanıyor. Bunu anlarım, oyun bu. Çok güçlü propaganda yapıyor ve her şeye karışıyor." diye konuştu.

Mülakatta Trump ile arasında "çok özel bir ilişki" olduğunu da söyleyen Macron'un bugün başlayacak ABD gezisi 3 gün sürecek. İki lider Salı günü Beyaz Saray'da bir araya gelecek.

"ABD, İRAN İLE İMZALANAN NÜKLEER ANLAŞMADAN ÇEKİLMEMELİ"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ABD Başkanı Donald Trump'a bir diğer çağrısı da, İran ile imzalanan nükleer anlaşmadan çekilmemesi oldu.

Emmanuel Macron, 2015 yılında imzalanan anlaşmanın mükemmel olmadığını ancak bu anlaşmadan daha iyi bir seçenek görmediğini söyledi.

İran'ın bölgedeki nüfuzunu azaltmayı kendilerinin de istediğini belirten Macron, ABD'nin bu ülkeye yeniden yaptırım uygulama kararı alması halinde kendisinin bir "B planı olmadığını" belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump daha önce ülkesini nükleer anlaşmadan çekme tehdidinde bulunmuştu.

Donald Trump 12 Mayıs'a kadar, ABD'nin İran'a yeniden yaptırım uygulayıp uygulamayacağı konusunda bir karar verecek.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif Cumartesi günü yaptığı açıklamada, ABD'nin anlaşmadan çekilmesi halinde, nükleer programlarını "çok daha büyük bir hızda" faaliyete geçirmeye hazır oldukları uyarısında bulunmuştu.

Zarif, ABD'nin anlaşmadan çekilmesinin, uluslararası toplum tarafından Washington'un güvenilir bir ortak olmadığı şeklinde algılanacağını belirtmişti.

Kaynak: haberinburada