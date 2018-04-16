MACRON'UN 'TRUMP'I İKNA ETTİK' ÇIKIŞINA BEYAZ SARAY'DAN YALANLAMA!
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un "Trump'ı Suriye'de kalması için ikna ettik" sözlerini Beyaz Saray Sözcüsü Sanders, "Çekilmekte kararlıyız." diyerek yalanladı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "ABD Başkanı Donald Trump'ı, Suriye'de kalması gerektiği konusunda ikna ettik" sözlerinin ardından Beyaz Saray'dan açıklama geldi.
"ABD'NİN SURİYE'DEKİ MİSYONU DEĞİŞMEDİ"
Başkan Donald Trump'ın, Suriye'deki Amerikan askerlerini evlerine döndürme kararlılığında olduğunu belirten Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, "ABD'nin Suriye'deki misyonu değişmedi. Başkan Trump, ABD kuvvetlerinin olabilen en kısa sürede eve dönmelerini istediği konusunda çok açık konuştu" dedi.
"SURİYE'DE BULUNMAMAMIZIN NEDENİ DEAŞ İLE MÜCADELE"
Sanders, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bazı Fransız televizyon kanallar ve radyolarında yayınlanan söylemlerinden sonra yaptığı yazılı açıklamada, "Suriye'de bulunmamızın nedeni DEAŞ ile mücadeledir. DEAŞ'ı tamamen ezmek ve geri dönüşünü engelleyecek koşulları yaratmakta kararlıyız. Ayrıca, bölgesel müttefiklerimizin ve ortaklarımızın bölgeyi güvence altına almak için hem askeri hem de finansal olarak daha fazla sorumluluk almalarını bekliyoruz" dedi.
Kaynak: haberinburada
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