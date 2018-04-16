Chp Eylem Yapacaktı, Taksim Toma'larla Kapatıldı
Katliam Gibi Kaza! İki Otomobil Hurdaya Döndü: 6 Ölü, 5 Yaralı
Trump'ın Erdoğan'dan İadesini İstediği Rahip, Hakim Karşısına Çıkacak!
Bürokraside Taşlar Yerinden Oynuyor! Merkez Valilerine Kötü Haber
Sanayi Üretimi Şubat'ta Yüzde 0,2 Azaldı
Demba Ba, Beşiktaş'la Görüştüğü İçin Göztepe'de Kadro Dışı Kaldı
Abd'nin Suriye Operasyonu Sonrası Esad, Ailesini Rusya'ya Sakladığını Açıkladı
Fransa Cumhurbaşkanı, Başörtüsü Tartışmalarına Noktayı Koydu
Tünelde Zincirleme Kaza! İçinde Bebek Bulunan Araç Takla Attı
İran'lı Uyuşturucu Baronunun Yakalandığı Operasyonda Eski Cinayet Büro Başkomiseri De Gözaltında
Son Dakika! İşsizlik Rakamları Belli Oldu
Gülben Ergen, Burak Törer İle Aşk Yaşadığını İtiraf Etti: Çok Mutluyum
Yunanistan Fırsatçılık Yaptı, 14 Savaş Gemimiz Hemen Harekete Geçti
Son Sürat Ara Sokağa Giren Tır Ezdi Geçti, O Anlar Kamerada
Restoran Kavgasında Silahlar Ateşlendi: 1 Ölü, 3 Yaralı
Görevden Aldığı Fbı Eski Başkanı'ndan Trump'a Zehir Zemberek Sözler!
Arda Maç Sonu, Fatih Terim'e Zeytin Dalı Uzattı
Paris Saint-Germain, Şampiyonluğu 7-1'lik Zaferle Aldı
Dubai'nin En Lüks Otelinde Ortaya Çıktı! Ödediği Para Dudak Uçuklattı
Ünlü İş Adamının Yatak Fotoğraflarını İfşa Eden İki Kadına Şok!

Macron'un 'Trump'ı ikna ettik' çıkışına Beyaz Saray'dan yalanlama!

MACRON'UN 'TRUMP'I İKNA ETTİK' ÇIKIŞINA BEYAZ SARAY'DAN YALANLAMA!

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un "Trump'ı Suriye'de kalması için ikna ettik" sözlerini Beyaz Saray Sözcüsü Sanders, "Çekilmekte kararlıyız." diyerek yalanladı.

Tarih : 16 Nisan 2018, 08:20
Puan Ver : Macron'un 'trump'ı İkna Ettik' Çıkışına Beyaz Saray'dan Yalanlama!(6/10)2

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "ABD Başkanı Donald Trump'ı, Suriye'de kalması gerektiği konusunda ikna ettik" sözlerinin ardından Beyaz Saray'dan açıklama geldi.

"ABD'NİN SURİYE'DEKİ MİSYONU DEĞİŞMEDİ"

Başkan Donald Trump'ın, Suriye'deki Amerikan askerlerini evlerine döndürme kararlılığında olduğunu belirten Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, "ABD'nin Suriye'deki misyonu değişmedi. Başkan Trump, ABD kuvvetlerinin olabilen en kısa sürede eve dönmelerini istediği konusunda çok açık konuştu" dedi.

"SURİYE'DE BULUNMAMAMIZIN NEDENİ DEAŞ İLE MÜCADELE"

Sanders, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bazı Fransız televizyon kanallar ve radyolarında yayınlanan söylemlerinden sonra yaptığı yazılı açıklamada, "Suriye'de bulunmamızın nedeni DEAŞ ile mücadeledir. DEAŞ'ı tamamen ezmek ve geri dönüşünü engelleyecek koşulları yaratmakta kararlıyız. Ayrıca, bölgesel müttefiklerimizin ve ortaklarımızın bölgeyi güvence altına almak için hem askeri hem de finansal olarak daha fazla sorumluluk almalarını bekliyoruz" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Macron  Un    Trump  I  İkna  Ettik    Çıkışına  Beyaz  Saray  
Dan  Yalanlama    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER