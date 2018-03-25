MAÇTA GÖĞSÜNE TOP ÇARPAN FUTBOLCU, HAYATINI KAYBETTİ
Hırvatistan 3. Futbol Ligi takımlarından Marsonia'nın oyuncusu Bruno Boban, maçta göğsüne top çarpmasının ardından yaşamını yitirdi.
Hırvatistan 3. Futbol Ligi takımlarından Marsonia'nın oyuncusu Bruno Boban, maçta göğsüne top çarpmasının ardından yaşamını yitirdi.
GÖĞSÜNE TOP ÇARPTIKTAN SONRA YERE YIĞILDI
25 yaşındaki Hırvat futbolcu Boban, Hırvatistan 3. Futbol Ligi takımlarından Marsonia ile Slavonija arasında oynanan maçta göğsüne top çarptıktan sonra yere yığıldı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Maçı izleyen taraftarlar ile yedek kulübesindeki doktor, bilincini kaybeden futbolcunun etrafında toplanırken, genç futbolcu birkaç dakika sonra olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
TARAFTARLAR GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Boban geçen hafta Varteks takımı ile oynanan maçta attığı 2 gol ile takımını 3-0 galip duruma getirmişti.
Daha önce Slavonija ve Zagreb takımlarının formasını giyen Boban'ın vefatı taraftarları gözyaşlarına boğdu.
Kaynak: haberinburada
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