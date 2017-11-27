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Maçta hakem sakatlanınca taraftar sazı eline aldı

MAÇTA HAKEM SAKATLANINCA TARAFTAR SAZI ELİNE ALDI

İngiltere'de oynanan maçta yardımcı hakem sakatlanınca yerine 4. hakem dahil oldu. Elektronik tabelayı kaldıracak kimse kalmayınca devreye taraftar girdi.

Tarih : 27 Kasım 2017, 11:40
Puan Ver : Maçta Hakem Sakatlanınca Taraftar Sazı Eline Aldı(6/10)2

İngiltere'de Norwich City ile Preston takımları arasında oynanan maçta ilginç anlar yaşandı.

Mücadelenin son anlarına doğru yardımcı hakem Mark Jones sakatlandı ve karşılaşmayı yarıda bıraktı. Sakatlanan hakemin yerine, dördüncü hakem olarak görev yapan Andy Davies müsabakada görev aldı.

MAÇI 10 DAKİKA UZATTI

Ancak maçın uzatma dakikalarına girildiğinde elektronik tabelayı kaldıracak kimse olmadığı için, Norwich taraftarı David Thornhill imdada yetişti ve orta hakemin yardımıyla maçın 10 dakika uzadığı gösterdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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