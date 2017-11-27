MAÇTA HAKEM SAKATLANINCA TARAFTAR SAZI ELİNE ALDI
İngiltere'de oynanan maçta yardımcı hakem sakatlanınca yerine 4. hakem dahil oldu. Elektronik tabelayı kaldıracak kimse kalmayınca devreye taraftar girdi.
İngiltere'de Norwich City ile Preston takımları arasında oynanan maçta ilginç anlar yaşandı.
Mücadelenin son anlarına doğru yardımcı hakem Mark Jones sakatlandı ve karşılaşmayı yarıda bıraktı. Sakatlanan hakemin yerine, dördüncü hakem olarak görev yapan Andy Davies müsabakada görev aldı.
MAÇI 10 DAKİKA UZATTI
Ancak maçın uzatma dakikalarına girildiğinde elektronik tabelayı kaldıracak kimse olmadığı için, Norwich taraftarı David Thornhill imdada yetişti ve orta hakemin yardımıyla maçın 10 dakika uzadığı gösterdi.
Kaynak: haberinburada
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