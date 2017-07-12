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Maçta Kalbi Duran 20 Yaşındaki Oyuncu, Komadan Çıkarılacak

MAÇTA KALBİ DURAN 20 YAŞINDAKİ OYUNCU, KOMADAN ÇIKARILACAK

Werder Bremen ile oynanan hazırlık maçında kalbi duran Ajax'ın 20 yaşındaki oyuncusu Abdelhak Nouri, tutulduğu komadan kademeli olarak çıkarılacak.

Tarih : 12 Temmuz 2017, 18:10
Puan Ver : Maçta Kalbi Duran 20 Yaşındaki Oyuncu, Komadan Çıkarılacak(9/10)5

Ajax geçtiğimiz günlerde maç sırasında yere düşen ve kalp ritminde bozulma tespit edilen oyuncusu Abdelhak Nouri'yle ilgili yeni bir açıklama yaptı.

KALBİ ZARAR GÖRMEDİ

Hollanda kulübü 20 yaşındaki oyuncunun kalp fonksiyonlarının normale döndüğünü ve kendi kendine attığı belirtti. Açıklamada kalbin zarar görmediğinin anlaşıldığı, testlerin ise devam ettiği belirtildi.

KOMADAN ÇIKARILACAK

Ajax, bunun Nouri'nin tam olarak iyileştiği anlamına gelmediğini de vurgulayarak oyuncunun beyin fonksiyonlarıyla ilgili çalışmalarda anormal verilere rastlanmadığı ancak doktorların gözlem yapmaya devam edeceklerini belirterek genç oyuncunun komada tutulmaya devam edildiğini bildirdi. Oyuncunun bugün kademeli olarak komadan çıkarılacağı da açıklamaya eklendi.

SAHANIN ORTASINDA KALBİ DURMUŞTU

Avusturya'da Ajax ile Werder Bremen arasında dün oynanan hazırlık maçında Nouri, karşılaşmanın 72. dakikasında rakip sahanın ortalarında kendisini yere bırakmıştı. Saha içinde yapılan müdahalenin ardından Fas asıllı Hollandalı futbolcu, helikopterle hastaneye kaldırılmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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