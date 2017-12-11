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Maçta Penaltı Noktasını Bulamadılar
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Maçta penaltı noktasını bulamadılar

MAÇTA PENALTI NOKTASINI BULAMADILAR

Almanya'da oynanan Köln - Freiburg maçında kar yağışı nedeniyle penaltı noktası kaybolunca hakem devreye girdi, 11 adım sayarak penaltı attırdı.

Tarih : 11 Aralık 2017, 13:50
Puan Ver : Maçta Penaltı Noktasını Bulamadılar(10/10)6

Almanya Bundesliga'da oynanan Köln-Freiburg maçı ilginç görüntülere sahne oldu.

Yoğun kar yağışı nedeniyle zemin düzenlenmesi için 15 dakika geç başlayan mücadele ilk yarım saatte müthiş anlara sahne oldu. 8. dakikada Klünter ile öne geçen Köln 16.dakikada bir penaltı kazandı.

HAKEM 11 ADIM SAYARAK PENALTI NOKTASINI BELİRLEDİ

Yağışın aralıksız devam etmesi nedeniyle karla kaplı zeminde penaltı noktasını bulamayan hakem ve futbolcular çareyi adımlarla aradı. Hakem Robert Kampka kaleden 11 adım atarak penaltı noktasını kendi belirledi.Topun başına geçen Sehrou Guirassy durumu 2-0'a getirdi. 29'da Lukas Klünter ile farkı 3'e çıkaran ev sahibine Freiburg 39'da Nils Petersen ile karşılık verdi. Yoğun kar yağışına rağmen tam 4 golün atıldığı maç büyük heyecana sahne oldu.

İkinci yarı da da gol yağmuru devam etti. Karşılaşmayı Freiburg 3-0 geriden gelerek 4-3 kazandı.

Kaynak: Sözcü

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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